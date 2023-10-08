南投茶博千人午茶又遇雨 雨勢不歇茶客撤席

千人午茶野餐才開始就下雨，佈置好野餐席的民眾在場中等雨停。（記者陳鳳麗攝）

2023/10/08 18:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投世界茶業博覽會第二天重頭戲—「千人午茶野餐」，老天不賞臉，下午4點才開始，就開始飄雨，雨勢持續，原本撐大傘準備雨中野餐的遊客，有人看到彩虹還十分開心，後來發現雨越下越大，只好搬著野餐箱躲到帳篷裡躲雨，最後熱鬧的野餐茶會「不敬禮解散」。

南投茶博會昨天開幕第一項重點活動「千人茶會」，因為6日的大雨，決定延期至15日閉幕日下午，今天下午4點的「千人午茶野餐」照常舉辦，下午3點前風和日麗，提早報到的報名民眾陸續領取一大箱的午茶野餐箱，並到中興大操場找尋野餐位置。

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南投縣長許淑華、副縣長王瑞德等人也提早到會場，跟前來參加的民眾打招呼，惟不到4點天上開始飄雨，天色也愈來愈暗，還有走進會場的民眾，有人索性拿著野餐箱往回走，而在中興大操場仍有不少人撐起傘等雨小或雨停，而在等待中天空出現一道彩虹，發現的人開心地告訴同伴：「有彩虹耶！」。

由於雨越下越大，在操場上的遊客紛紛收起野餐箱和自備的茶點，匆匆結束午茶野餐會。而在雨勢不停歇的同時，因連日大雨作為媒體停車區有一小區塊非常泥濘，有媒體車子倒車進去後再往前，車輪即陷入泥坑中動彈不得，後來還有勞拖吊車來拖拉，才將車子拉出泥堆脫困。

南投縣府擔心明天下午的大型活動「邦尼奉茶」，再度碰到雨神光顧，因此傍晚已有備案，若天候不佳將把活動移到中興高中舉辦，該場地有遮雨的地方，活動可照常舉行。

參加午茶野餐活動的民眾有備而來，撐起超大雨傘擋雨。（記者陳鳳麗攝）

因連3日下雨，部分停車區域變得泥濘，有車輛陷入泥堆，請來吊車將車拖出才脫困。（記者陳鳳麗攝）

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