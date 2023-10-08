土地公也下場！福德正神路跑賽 報名數恰好湊成「888」

土地公起駕路跑，信眾相迎齊喊：「加油！」（記者洪臣宏攝）

2023/10/08 17:12

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區今天有一場別開生面路跑活動，不僅土地公下場參賽，報名人數恰好為「888」人，信眾認為土地公亦為財神，諧音有「發發發」好兆頭，土地公回鑾時爭相鑽轎底，主辦單位見迴響熱烈，當場宣布明年繼續舉辦。

這場由台灣福德正神全國聯合總會舉辦的「福德正神陸巡全民公益路跑」，上午6時30分從東林福德廟出發，分為10公里「發財馬」、5公里「保庇馬」兩組，東林福德廟土地公報名了「發財馬」，為此挑了8名好手輪流扛神轎路跑。

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立委林岱樺、市議員王耀裕等人前往為參賽者打氣，場邊信眾為土地公加油聲浪不斷，比賽槍聲一響，土地公率先衝出，一路有民眾要求合照，回到東林福德廟時，已有信眾伏地準備鑽轎底，人龍綿延約200公尺。

台灣福德正神全國聯合總會理事長林寶祥表示，依土地公指示舉辦路跑活動，祈祝疫後消災祈福，鼓勵養成運動習慣，雖然沒有獎金，但各組前面名次者可獲東林福德廟贈送的虎爺公仔、葫蘆文創小物，多數參賽者志在參加。

參賽者謝茂景說，今天微風習習，可以跟著好朋友一起跑，又有土地公伯的保佑，邊跑邊欣賞林園的美景，真的很舒服，以後還會參加。

土地公下場參賽路跑，別開生面。（記者洪臣宏攝）

信眾伏地鑽轎底。（記者洪臣宏攝）

土地公參加路跑，蓄勢待發。（記者洪臣宏攝）

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