小犬來襲》彰化停電戶拚今天全數復電

小犬颱風走了，台電力拚彰化停電戶今天全數復電。（台電提供）

2023/10/08 15:25

〔記者劉曉欣／彰化報導〕小犬颱風早就遠離，但颱風期間「有風無雨」的彰化縣，今天中午還有 373戶停電，到下午2點剩下106戶。台電彰化區處表示，目前停電大多是田間工寮或是偏遠地區民宅，為了力拚今天全數復電，將透過「村里長帶路」方式前進修復區，加速搶修速度，早點恢復全面供電。

不少民眾抱怨，小犬颱風帶給彰化縣最大災情竟然是「停電」，尤其是停電戶數在前天還不減反增，有的民宅甚至連續停電超過40小時，為了怕冰箱的冷凍、冷藏食材會壞掉，只好天天煮大餐來吃，還要搬一些冷凍食材去寄放親友家。而上次這樣停電吃大餐的日子，已經是多年前發生921地震的時候了，但小犬颱風只有強風，這就傳出大規模停電災情也太離譜了。

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台電彰化區處指出，經過連續4天4夜的接力搶修，除了原有搶修人力200多人，更跨區請求支援，南投在6日加入搶修隊伍，7日再增加台北、桃園與台中的人力，光支援人力就有110人。雖然昨天晚上又下起雨，增加搶修困難，但仍漏夜搶修。

台電彰化區處強調，小犬颱風給彰化帶來狂風，強風夾帶鹽塵，讓彰化地區從10月5日到8日的停電戶，累計約有9.4萬。在大批支援人力抵達後，昨天停電戶數就從3000戶降到800多戶，努力到今天中午剩下373戶，到下午2點就剩下106戶，力拚今天全數復電。

台電彰化區處表示，目前剩下的停電戶，以農田間的工寮或是偏僻地區獨棟民宅為主，為了加快速度，透過「村里長帶路」，讓搶修人員可以直接抵達修復現場，同步全面清查停電戶有無獨居長輩以列入優先復電清單。經由村里長與縣府的協助與確認，等待復電的民宅並無獨居長者。由於停電戶僅剩106戶，將加快速度力拚今天全數復電。

小犬颱風走了，台電力拚彰化停電戶今天全數復電。（台電提供）

小犬颱風走了，彰化停電戶拚今天全數復電，僅剩停電戶大多是工寮或是偏僻地點。（台電提供）

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