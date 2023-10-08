以豬喻人思考死亡議題女大生奪全國學生圖畫書創作特優

甫從台中教育大學美術系畢業的女學生張祈真（左）創作「那塊．波克」繪本作品獲得今年全國學生圖畫書創作獎特優，澎湖大池國小五年級蔡淯凡（右）則獲得國小低中年級組優選。（記者楊綿傑攝）

2023/10/08 12:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學生思考死亡意義，透過畫作分享自身觀點！甫從台中教育大學美術系畢業，目前在台中大墩國小實習的張祈真創作「那塊．波克」繪本作品，透過用豬比喻人、用豬舍比喻世界，探討死亡議題，並帶出把握當下的結論，獲得今年全國學生圖畫書創作獎大專組特優肯定，未來她將投入小學美術教育行列，用繪本融入教學影響學生。

張祈真受訪時表示，整個故事以豬為主角，是因為在台灣社會，豬是最常見的肉類，豬舍裡的豬，就像生活在世界上的人們，毫無選擇來到這世界，而每個人都得面對死亡，豬如果要離開豬舍，恐怕就是面臨被宰殺命運的時候。

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談到死亡，張祈真指出，由於自己是基督教，在教會中有討論到死亡議題，但她不打算以陰暗的角度呈現故事。所以透過主角豬在豬舍有朋友、有家人，即便大家最後都會死亡，不如就把握當下，專注對待每一個跟你相遇的人。

張祈真已創作多本繪本故事，她提到，小時候母親常常買繪本，耳濡目染之下自己也開始投入繪畫創作，中學都是就讀美術班，後來考入大學美術系，未來打算到小學任教，業餘時也會持續創作出更多繪本。

而國小低中年級組，澎湖大池國小五年級蔡淯凡則以「阿嬤生病了」作品獲得國小低中年級組優選，他受訪時提到，阿嬤罹患大腸癌，每2週就要遠從澎湖到高雄做治療，因為自己從小就是由阿嬤照顧生活起居，所以非常擔心。

蔡淯凡說，阿嬤生病了，他開始會幫忙分擔家事如洗碗、曬衣服等，課餘則以畫作紀錄下阿嬤的治療過程、治療醫材、家人為阿嬤身體健康所做的事情，如阿公道廟裡祈福等，希望阿嬤可以趕快好起來。

全國學生圖畫書創作獎到今年已是第18屆，共有626件參選作品，其中107件得到特優、優選、甲等及入選。多年來已累積逾2萬名學生參賽，已成國內圖書創作者的重要搖籃。

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