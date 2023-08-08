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高雄六龜區打造配水池 年底完工穩定供水

水公司出動怪手機具，於荖濃溪畔整地，確保取水設施。（記者陳文嬋攝）

水公司出動怪手機具，於荖濃溪畔整地，確保取水設施。（記者陳文嬋攝）

2023/08/08 23:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄山區每逢豪雨挾帶土石沖刷，造成荖濃溪原水濁度飆高，更多次沖毀六龜區取水設施，一度造成六龜區用戶停水，水公司斥資5000萬元，將於打造一座配水池，可儲水5000噸，目前工程施工中，預計今年底前完工，以穩定供水。

高雄山區歷經88風災過後，土石鬆軟容易崩落，每逢豪雨挾帶土石沖刷，多次沖毀六龜區取水設施，更造成荖濃溪原水濁度飆高，尤其當原水濁度達1000NTU以上，六龜淨水場已無法出水，造成地方居民不便。

以杜蘇芮颱風來襲為例，造成荖濃溪原水濁度飆高，六龜區一度2700戶停水，水公司雖調派水車因應，並緊急搶修完成，但仍須等待濁度下降至1000NTU，才能恢復正常供水。

水公司斥資5000萬元，選定六龜區中庄地區，打造1座配水池，將可儲水5000公噸，作為備援用水，相當於六龜區2日用水量，目前工程施工中，預計今年底前完工。

水公司表示，將於整體工程完工後，未來受颱風、豪雨等影響，造成荖濃溪原水高濁度，導致淨水場無法產水時，將可優先使用預先蓄存於配水池內清水，供應當地居民用水，避免停水造成不便。

水公司也將同步搶修河道內取水設施，將有更充足時間因應，待荖濃溪原水濁度下降後，淨水場再取水使用，大幅降低六龜區停水風險。

水公司斥資5000萬元，於六龜區打造一座配水池，可儲水5000噸，目前工程施工中，預計今年底前完工，以穩定供水。（記者陳文嬋攝）

水公司斥資5000萬元，於六龜區打造一座配水池，可儲水5000噸，目前工程施工中，預計今年底前完工，以穩定供水。（記者陳文嬋攝）

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