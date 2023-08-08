她助原鄉竹林找到第二春 榮華竹業獲原民會百萬創業金

榮華竹業的創辦人邱思怡，出生復興區高義里比亞外山區的部落，從小就跟著家中產業接觸竹材加工。（桃市青年局提供）

2023/08/08 22:52

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局輔導的社會企業團隊「榮華竹業有限公司」運用復興區豐富的竹林資源，研究開發多元的竹材加工品，致力拯救荒廢已久的竹林，進而復興桃園的竹藝，同時讓離鄉的部落青年再次找回對土地和文化的認同，凝聚部落的力量開創竹產業的經濟價值，今年更榮獲原住民族委員會的肯定，入選為「112年度創新創業輔導計畫－百萬創業計畫」的團隊之一，獲得100萬元的創業補助金。

榮華竹業的創辦人邱思怡，出生復興區高義里比亞外山區的部落，從小就跟著家中產業接觸竹材加工，深知竹材是很有潛力的材料，也發現家鄉有得天獨厚的竹林生長環境，尤其在海拔1500公尺以上的山區孕育出的桂竹林品質更是優異，是全世界少有的中高海拔桂竹產區，連日本對於材料要求甚高的竹劍，也特地來台灣取材桂竹原料。

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邱思怡是竹產業的二代繼承者，面臨經營模式改變的困難，她說，相較於木材需要10年、20年的生長週期，4年生的竹材週期短、產量高，但須要透過定期有規劃的砍伐才有利於土地發展，隨著台灣產業環境的轉變，竹產業逐漸衰退，竹林長期無人經營管理而荒廢，也不利環境保育，榮華竹業致力推廣在地竹業，復興「負碳排」的優質經濟作物，過程中要不斷學習、檢討和修正方向，並在傳統竹產業的價值與創新思維之間取得平衡。

邱思怡說，創業初期要如何申請政府計畫更是摸不到頭緒，在青年局的協助下，參加原住民族委員會的 百萬創業計畫，獲得100萬元創業金後，減緩創業初期的資金壓力，針對傳產轉型的困境，提供培訓課程讓團隊掌握產業動脈，建立創新的商業模式為產業加值，提供商業媒合和產學合作的平台，她希望持續透過社會企業經營的方式，引進現代化加工設備及標準流程，並整合政策、人才、產業資訊回饋當地竹林的農民和地主，以此帶動部落觀光的產業，吸引年輕人回鄉。

榮華竹業在今年8至10月將辦理6場次的部落「烤火共鍋」活動、田野工作營，另9月參加桃園青創嘉年華-let’s go 科技力顯記活動，屆時將舉辦日本竹劍cosplay變裝秀，以及竹葉茶、冰淇淋和竹鹽餅乾試吃活動，有興趣民眾可關注追蹤榮華竹業臉書。

榮華竹業的創辦人邱思怡（2排左1）和家人、朋友成立「榮華竹業有限公司」，喜獲原民會百萬創業金。（桃市青年局提供）

「榮華竹業有限公司」運用復興區豐富的竹林資源，研究開發多元的竹材加工品，進而復興桃園的竹藝。（桃市青年局提供）

「榮華竹業有限公司」運用復興區豐富的竹林資源，研究開發多元的竹材加工品，進而復興桃園的竹藝。（桃市青年局提供）

「榮華竹業有限公司」運用復興區豐富的竹林資源，研究開發多元的竹材加工品，進而復興桃園的竹藝。（桃市青年局提供）

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