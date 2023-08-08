世客博地景藝術、光雕、藝術光環境廊道 亮點開箱！

「桃園地景藝術節」青埔展區展出美國潮流藝術家Steven Harrington的招牌IP氣球大狗「Mello Travels」手持魯冰花。（記者李容萍攝）

2023/08/08 22:36

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府文化局今（8日）晚上由市長張善政等人開箱「桃園地景藝術節」青埔展區的藝術裝置及藝術光環境廊道，這也是配合「2023世界客家博覽會」規劃的人文地景區。

首先開箱地景裝置藝術，鄰近世界館，首先映入眼簾是美國潮流藝術家Steven Harrington的招牌IP氣球大狗，「Mello Travels」手持魯冰花，超萌西方與東方客家元素結合，還有潘羽祐的「風自遠方來」；青塘園有鍾瓊儀的「轉轉桃花」及胡縉祥的「織光」，兒11公園有本屆最大亮點作品，客籍藝術家范承宗的「在傘下」，以紙傘為主題，將紙傘結構進行解構、重複與交集，化為一座能夠聚集人們入內休憩的藝術裝置，還有瓦歷斯•哈勇「事事如意、豬事圓滿」；兒10公園有呂文忠的「送子鳥」及徐暋盛的「來客 奉茶」；加上橫山書法藝術館徐永進「花開圓滿」，高鐵站前李柏均「渡海」及黃甯「航向天際等作品，邀請大家共享藝術盛宴。

請繼續往下閱讀...

再來開箱藝術光環境廊道，整體設計串聯主題展館「台灣館」、「世界館」、青塘園及兒10、11公園及老街溪沿線，延伸至高鐵站，有「時光風帆」、「雙獅迎賓」、「石虎戲蝶」、「工藝之美─油紙傘、上燈」、「夢迴童年時光」、「客家祈福廊道」等沉浸客家莊不同主題環境裝置，其中「女媧補天─天穿日」更是邀請到國內知名燈藝師藍永旗創作，為大型亮點作品之一，整體光環境及裝置藝術，形成夜間最亮點區域。

文化局長邱正生表示，世界客家博覽會從11日開展直至10月15日，為期66天的展覽期間，除了主展館、副展館及衛星展館，人文地景展區之藝術光環境廊道、地景裝置藝術以及兒童美術館的光雕投影，沿著洽溪路編織成一幅獨特又令人陶醉的客家文化畫卷。

另外，設計位於桃園市立兒童美術館青埔館牆面的光雕投影秀，以「客垠」為主題，融合抽象的幻鳥、數位化的建築和客家詩歌等元素，並應用桃園相關資料數據化生成的圖像，讓幻鳥穿梭在數位建築、數字化的埤塘等不同空間中，透過科技與桃園在地、客家文化的結合，表現出客家人從數百年前移墾桃園，扎根、繁衍並成為桃園不可或缺的在地力量，現場還可進行互動體驗。

「桃園地景藝術節」青埔展區的裝置藝術作品點燈展出。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（中）等人開箱「桃園地景藝術節」青埔展區裝置藝術作品的點燈展出。（記者李容萍攝）

桃園市長張善政（右）等人開箱「桃園地景藝術節」青埔展區裝置藝術作品的點燈展出。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法