為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

竹女校友會要求暫緩研議改隸 全心籌辦明年百年校慶

新竹女中校友會今發文給校方，要求暫緩研議改隸一事，全心籌辦明年的百年校慶。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹女中校友會今發文給校方，要求暫緩研議改隸一事，全心籌辦明年的百年校慶。（資料照，記者洪美秀攝）

2023/08/08 20:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹女中校務會議今年6月30日同意啟動改隸陽明交大附中的程序提案後，引發各界譁然，包括許多校友都極力反對，甚至發起反對改隸附中的相關連署行動，預計本週五將把連署書遞交給校方。在此同時，新竹女中校友會今晚也在粉專發布訊息指出，明年是竹女百年校慶，已在今天發公文給校方，敦請暫緩研議改隸一事，待明年百年校慶後再議。

竹女校友會的文章提到，今年7月24日在粉絲頁分享校友即前新竹市議員李妍慧的文章後，觸動到每一位校友的心，大家熱烈表達意見，網路聲量也很大，贊成、反對都有。因此校友會在8月3日召開校友會理監事會議，理監事也討論很多並做成決議，今天早上已正式發文新竹女中。

其公文內容為有關「新竹女中改隸陽明交大附設中學」乙案，茲事體大，各方意見不一，尚待凝聚共識，審慎妥處。今竹女百年校慶在即，為全力籌策辦理校慶，校友會敦請校方暫緩研議改隸，俟百年校慶之後再議，請查照惠復。

竹女校友會強調，這段期間校友熱烈表達，不管反對或贊成，代表竹女人是熱情的，改隸附中這麼大的事沒有聲音，真的很奇怪。今天校友會已正式發文新竹女中強烈表達，相信校方會妥善處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
反對竹女改隸附中 校友本週遞連署書給竹女、陽明交大及教育部
2023/08/07 14:08

反對竹女改隸附中 校友本週遞連署書給竹女、陽明交大及教育部
新竹女中改隸校務會議紀錄公開了 出席143人有90人同意
2023/08/04 00:22

新竹女中改隸校務會議紀錄公開了 出席143人有90人同意

骨骼痠痛恐是血液癌症骨轉移警訊！
網路社團發起「竹女改隸陽明交大」議題民調 發起者帳號被質疑
2023/08/02 13:08

網路社團發起「竹女改隸陽明交大」議題民調 發起者帳號被質疑
竹女改隸陽明交大？校友要求停止推動 獲逾4000連署
2023/07/31 06:19

竹女改隸陽明交大？校友要求停止推動 獲逾4000連署

領息族看過來 這檔基金配息升至8.2％
竹女校友反對改隸陽明交大連署已破2千 5千份就遞交校方
2023/07/29 15:34

竹女校友反對改隸陽明交大連署已破2千 5千份就遞交校方
新竹女中改隸陽明交大爆紛擾 2校發聯合聲明致歉
2023/07/29 08:26

新竹女中改隸陽明交大爆紛擾 2校發聯合聲明致歉
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播