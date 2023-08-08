竹女校友會要求暫緩研議改隸 全心籌辦明年百年校慶

新竹女中校友會今發文給校方，要求暫緩研議改隸一事，全心籌辦明年的百年校慶。（資料照，記者洪美秀攝）

2023/08/08 20:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹女中校務會議今年6月30日同意啟動改隸陽明交大附中的程序提案後，引發各界譁然，包括許多校友都極力反對，甚至發起反對改隸附中的相關連署行動，預計本週五將把連署書遞交給校方。在此同時，新竹女中校友會今晚也在粉專發布訊息指出，明年是竹女百年校慶，已在今天發公文給校方，敦請暫緩研議改隸一事，待明年百年校慶後再議。

竹女校友會的文章提到，今年7月24日在粉絲頁分享校友即前新竹市議員李妍慧的文章後，觸動到每一位校友的心，大家熱烈表達意見，網路聲量也很大，贊成、反對都有。因此校友會在8月3日召開校友會理監事會議，理監事也討論很多並做成決議，今天早上已正式發文新竹女中。

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其公文內容為有關「新竹女中改隸陽明交大附設中學」乙案，茲事體大，各方意見不一，尚待凝聚共識，審慎妥處。今竹女百年校慶在即，為全力籌策辦理校慶，校友會敦請校方暫緩研議改隸，俟百年校慶之後再議，請查照惠復。

竹女校友會強調，這段期間校友熱烈表達，不管反對或贊成，代表竹女人是熱情的，改隸附中這麼大的事沒有聲音，真的很奇怪。今天校友會已正式發文新竹女中強烈表達，相信校方會妥善處理。

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