慢遊三貂嶺生態友善隧道 8/29起預約進場每梯160人

「三貂嶺生態友善隧道」自今年3月開放後吸引大批遊客造訪，新北市觀旅局表示，隧道將於8月29日起採平、假日預約進場，民眾欲造訪須上網預訂。（新北市觀旅局提供）

2023/08/08 21:34

〔記者闕敬倫／新北報導〕位於新北瑞芳區、雙溪區交界的「三貂嶺生態友善隧道」，今年3月開放後吸引大批遊客造訪。新北市政府觀光旅遊局表示，為解決長時間排隊入園的人潮，提供來訪遊客優質的旅遊體驗，「三貂嶺生態友善隧道」將於8月29日起採平、假日預約進場，每日8梯次，每梯次160人，歡迎民眾上網預訂，安排一趟無負擔的秘境旅遊。

位於新北瑞芳、雙溪交界的「三貂嶺生態友善隧道」總長3.19公里，為舊時宜蘭線鐵路隧道，歷經30多年封閉後重新「打開」，保有原來豐富的自然景觀，如隧道內兩側有長時間累積形成的特殊鐘乳石景觀，還有過往蒸汽火車穿越留下的煤灰痕跡，隧道內溪水淙淙、潮濕陰涼的環境吸引台灣葉鼻蝠棲息，形成一個靜謐、充滿生命力的自然空間。

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新北觀旅局指出，綜合考量生態保存與永續經營，期能提高旅遊品質，避免遊客久候、方便行程規劃及預約報到率，「三貂嶺生態友善隧道」自8月29日起實行平、假日全面預約制，每週一公休，參訪民眾需先上「三貂嶺生態友善隧道」官網進行網路預約，每日分為8梯次，每梯次開放160人，每日總預約參觀人次上限1280人。

新北觀旅局指出，市府近日已增派人力巡視隧道內的蝙蝠棲息區，加強自行車牽行及保持安靜等宣導，未來會持續監測隧道生態環境，進行滾動式調整，提供更全面的觀光規劃。

新北觀旅局表示，為了維護「舊三貂嶺隧道」與「三瓜子隧道」的生態環境，減少觀光遊客對環境過度干擾及影響生物棲息，目前隧道內採人流管制120人，邀請大家預約到「三貂嶺生態友善隧道」進行低碳慢旅行，為生活充飽電。

「三貂嶺生態友善隧道」沿途風景多樣，可觀賞基隆河山林河谷景觀，聆聽溪水潺潺。（新北市觀旅局提供）

新北觀旅局表示，為了維護「舊三貂嶺隧道」與「三瓜子隧道」的生態環境，減少觀光遊客對環境過度干擾及影響生物棲息，目前隧道內採人流管制120人。（新北市觀旅局提供）

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