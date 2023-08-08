曾文水庫大進補！水情觀察指標「古希臘建築體」全淹沒

曾文水庫大進補！水情觀察指標「古希臘建築體」（左圖）在高水位時全淹沒（右圖）。（記者吳俊鋒攝）

2023/08/08 20:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕西南氣流發威，國內規模最大的曾文水庫上游降雨豐沛，截至今晚，短短不到5天，已累積補水逾1.64億立方米，水位一口氣攀升了近13公尺，包含象鼻鋼管外覆構造物的「古希臘建築體」、材料處理場的「山丘小屋」，以及溢洪道引水渠平台等3處水情觀察標的，原本都已經浮現、裸露，目前也全被淹沒。

水利署南區水資源局的觀測，截至今晚7點，曾文水庫的水位標高來到216.71公尺，蓄水率已超過5成56，連日來跳升了32%以上，有效蓄水量達2.82億立方米，水情大進補，也讓3處水情觀察標的全消失。

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庫區上游處，全球首創工法的防淤隧道象鼻引水鋼管，如古希臘圓柱建築體的外覆構造物，當水位低於190公尺時，就會逐漸浮現，如今再度被沉入水面裡。

而大壩下方放水閘門前的溢洪道引水渠平台，水位低於206公尺時，混凝土板就會完全裸露，猶如一處空地，有時還會長出雜草，呈現綠意，隨著上游不斷進水，目前也已全部淹沒。

位在碼頭旁的1棟材料處理場，為1967年興建大壩時所打造，水庫完工時並未拆除，當水位高度降至213公尺，「湖中厝」的就會冒出，隨著蓄水率下滑，會逐漸變成「山丘小屋」，如今也幾乎滅頂。

防淤隧道象鼻引水鋼管外覆構造物，如古希臘圓柱建築體，當水位低於190公尺，就會逐漸浮現。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫目前水位已超過216公尺，防淤隧道象鼻引水鋼管外覆構造物又被淹沒。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫水位超過216公尺，大壩下方放水閘門前的溢洪道引水渠平台，也全部被淹沒。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫水位已超過216公尺，「山丘小屋」材料處理場，也幾乎滅頂。（記者吳俊鋒攝）

西南氣流發威，曾文水庫水情大進補，蓄水率已逾5成5。（記者吳俊鋒攝）

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