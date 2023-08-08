為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

曾文水庫大進補！水情觀察指標「古希臘建築體」全淹沒

曾文水庫大進補！水情觀察指標「古希臘建築體」（左圖）在高水位時全淹沒（右圖）。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫大進補！水情觀察指標「古希臘建築體」（左圖）在高水位時全淹沒（右圖）。（記者吳俊鋒攝）

2023/08/08 20:10

〔記者吳俊鋒／台南報導〕西南氣流發威，國內規模最大的曾文水庫上游降雨豐沛，截至今晚，短短不到5天，已累積補水逾1.64億立方米，水位一口氣攀升了近13公尺，包含象鼻鋼管外覆構造物的「古希臘建築體」、材料處理場的「山丘小屋」，以及溢洪道引水渠平台等3處水情觀察標的，原本都已經浮現、裸露，目前也全被淹沒。

水利署南區水資源局的觀測，截至今晚7點，曾文水庫的水位標高來到216.71公尺，蓄水率已超過5成56，連日來跳升了32%以上，有效蓄水量達2.82億立方米，水情大進補，也讓3處水情觀察標的全消失。

庫區上游處，全球首創工法的防淤隧道象鼻引水鋼管，如古希臘圓柱建築體的外覆構造物，當水位低於190公尺時，就會逐漸浮現，如今再度被沉入水面裡。

而大壩下方放水閘門前的溢洪道引水渠平台，水位低於206公尺時，混凝土板就會完全裸露，猶如一處空地，有時還會長出雜草，呈現綠意，隨著上游不斷進水，目前也已全部淹沒。

位在碼頭旁的1棟材料處理場，為1967年興建大壩時所打造，水庫完工時並未拆除，當水位高度降至213公尺，「湖中厝」的就會冒出，隨著蓄水率下滑，會逐漸變成「山丘小屋」，如今也幾乎滅頂。

防淤隧道象鼻引水鋼管外覆構造物，如古希臘圓柱建築體，當水位低於190公尺，就會逐漸浮現。（記者吳俊鋒攝）

防淤隧道象鼻引水鋼管外覆構造物，如古希臘圓柱建築體，當水位低於190公尺，就會逐漸浮現。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫目前水位已超過216公尺，防淤隧道象鼻引水鋼管外覆構造物又被淹沒。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫目前水位已超過216公尺，防淤隧道象鼻引水鋼管外覆構造物又被淹沒。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫水位超過216公尺，大壩下方放水閘門前的溢洪道引水渠平台，也全部被淹沒。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫水位超過216公尺，大壩下方放水閘門前的溢洪道引水渠平台，也全部被淹沒。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫水位已超過216公尺，「山丘小屋」材料處理場，也幾乎滅頂。（記者吳俊鋒攝）

曾文水庫水位已超過216公尺，「山丘小屋」材料處理場，也幾乎滅頂。（記者吳俊鋒攝）

西南氣流發威，曾文水庫水情大進補，蓄水率已逾5成5。（記者吳俊鋒攝）

西南氣流發威，曾文水庫水情大進補，蓄水率已逾5成5。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
曾文水庫蓄水率重回5成 秋冬雜作灌溉、明年一期稻插秧無虞
2023/08/08 05:30

曾文水庫蓄水率重回5成 秋冬雜作灌溉、明年一期稻插秧無虞
曾文水庫蓄水率重回5成 秋冬雜作灌溉無虞、有助明年一期稻插秧
2023/08/07 18:51

曾文水庫蓄水率重回5成 秋冬雜作灌溉無虞、有助明年一期稻插秧

世界客家博覽會8/8-8/10試營運 主展館與亮點搶先看
3天補水1.4億立方米 曾文水庫奪回全國蓄水量王
2023/08/07 11:20

3天補水1.4億立方米 曾文水庫奪回全國蓄水量王
大豐收！ 曾文水庫蓄水率回升達5成
2023/08/07 08:13

大豐收！ 曾文水庫蓄水率回升達5成

領息族看過來 這檔基金配息升至8.2％
趕進度！曾文水庫有效蓄水量破2億立方公尺 超越石門水庫
2023/08/05 20:50

趕進度！曾文水庫有效蓄水量破2億立方公尺 超越石門水庫
西南氣流發威！不到36小時 曾文水庫可望灌進1座烏山頭水庫
2023/08/05 09:26

西南氣流發威！不到36小時 曾文水庫可望灌進1座烏山頭水庫
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播