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爸爸找頭路就業有獎勵兼「抓龍」紓壓 難得父親節求職體驗

勞動部台南就業中心在父親節舉辦「父興觀光」 餐旅客運專案缺工獎勵說明會及徵才活動。（台南就業中心提供）

勞動部台南就業中心在父親節舉辦「父興觀光」 餐旅客運專案缺工獎勵說明會及徵才活動。（台南就業中心提供）

2023/08/08 20:22

〔記者王俊忠／台南報導〕父親節，勞動部台南就業中心舉行『「父興觀光」餐旅客運徵才暨就業促進活動』，除有專人為求職的爸爸解說勞動部最新就業獎勵專案、疫後產業缺工招募人才說明，還為紓解爸爸們求職壓力，請視障者為他們按摩紓壓。南市警一分局則為員警爸爸們辦感恩、包水餃系列活動，讓警察爸爸們輕鬆一下！

參加台南就業中心求職活動的林爸爸說：「在這裡可以找工作，有很多就業獎勵可領取，還能吸收經絡按摩的知識，心情放鬆許多」。

此次徵才，3家餐旅客運業提供近120個工作機會，薪資32K至38K；另有9家餐旅、服務業無法前來，由台南就業中心代收履歷，如CoCo壱番屋、三澧企業、隆順安全食品、美樂食餐飲、星期五、胡同燒肉、好樂迪、豆府、錢櫃等12家公司，提供近50個職缺讓民眾選擇及投遞履歷。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，現行勞動部針對求職朋友部分，若參加本次專案全時受僱，可獲得每月6000元就業獎勵金，若求職朋友為中高齡等特定身分，每月就業獎勵更高達10000元，最長發給12個月。高齡、中高齡、二度就業婦女等特定身分的求職者，從事部分工時工作，也可有每月5000元就業奬勵，最長發給12個月。有意願從事專案的朋友，可洽詢台南就業中心或各地公立就業服務機構了解詳情。

佑明按摩中心人員為求職者做穴位按摩紓壓。（台南就業中心提供）

佑明按摩中心人員為求職者做穴位按摩紓壓。（台南就業中心提供）

南市警一分局長歐祖明（左）與一分局警友會主任黃于珍（右）一起挽袖包水餃，與當爸爸的員警親子們同樂。（警方提供）

南市警一分局長歐祖明（左）與一分局警友會主任黃于珍（右）一起挽袖包水餃，與當爸爸的員警親子們同樂。（警方提供）

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