北市重陽敬老金配套混亂 議員批長輩匯款領取竟要先學會上網

民進黨台北市議員陳怡君。（資料照）

2023/08/08 19:06

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市今年起恢復發放重陽敬老金，台北市議員陳怡君今批評，配套措施太亂，不僅發放領取方式改變、害長輩卡關，且更離譜的是，社會局領取敬老金的文宣圖卡，針對最後一階段的現金發放，竟還沒確定的地點，讓長輩霧煞煞，她批評社會局發錢還要賣關子，沒有同理心，要求本月即刻改善。

台北市社會局表示，今年重啟重陽節敬老禮金致送，設計多元管道供長者依自身需求選擇，為盡可能讓長輩於重陽前收到市府敬老的心意，針對65歲至98歲一般身份長者，從今起開始致送，依序為靠卡、登記匯款入帳以及定點領取，市府考量民眾不同需求，第二波以及第三波分別為匯款入帳以及定點領取，滿足長輩需求。

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陳怡君表示，104年度時任的台北市長柯文哲首次發放敬老金，為讓長輩領取敬老金，要求長者開立郵局或台北富邦指定帳戶，結果沒想到才申請完帳戶，柯上台第二年後，就翻臉取消敬老金，導致有些長輩因為久未使用帳戶，以及擔心遇到詐騙集團，所以取消帳戶。

陳怡君指出，如今蔣萬安上任後首次發敬老金，長輩在申請敬老金作業時，再次受限二家金融機構限制，造成長輩必須親自重新開戶辦理，長輩既生氣又無奈，請市府行政將心比心，應媒合多家銀行帳戶皆可匯款，勿使重陽敬老的美意變成對老人家的可怕折騰。

陳怡君強調，這次匯款作業更讓長輩生氣的是，就算有郵局跟富邦銀行帳戶，還要上社會局網站登記才能等待入帳，65歲以上的長輩要領取敬老金，還要學會上網申請，十分折騰。

有長輩無奈表示，在手續麻煩複雜的情況下，乾脆放棄領1500元敬老現金，改到超商靠卡，但此舉根本是被限制性消費，靠卡的1500元敬老金只能在超商消費，無法自由使用現金，感嘆領敬老金竟成為障礙賽。

陳怡君批評，社會局無心宣傳敬老金領取方式，針對無金融帳戶的長輩，最後一階段領取敬老金的公告，社會局給長輩的圖卡，竟還是「未確定的公告」，公告上還要長輩注意「10月12日長輩才會再次告知在哪邊領取」，讓長輩嘆，既然都公告了，怎連個發放地點還要等下次公告，「發錢還要賣關子」，實在離譜且沒有誠意。

陳怡君痛批，蔣萬安去年選前就承諾說要發，結果社會局到現在還沒有完全的規劃，顯示市府團隊心不在焉，要求限期市府本月全部補正，該規劃的儘早定案、該公告的儘速公告，不要讓美意變成怒意，給老人家一個真正開開心心的重陽節。

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