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南投新增台灣好行路線 串聯日月潭、溪頭

南投縣政府召開台灣好行新增路記者會。（記者張協昇攝）

南投縣政府召開台灣好行新增路記者會。（記者張協昇攝）

2023/08/08 18:59

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣目前共有7條台灣好行路線，8月中旬起更將開放瑞龍瀑布線、雙龍線及日月潭溪頭線等3條新增路線，其中新增的日月潭溪頭線，可讓遊客更便利串聯兩個景區，形成完整環線的台灣好行路線，另8月底也將完成南投好行卡套票及南投好郊遊網站，提升交通服務質量，邀請各世代族群搭乘台灣好行暢遊南投。

南投縣政府觀光處今召開台灣好行新增路線宣傳記者會，處長陳志賢表示，台灣好行是由交通部觀光局專為旅遊規劃設計的公車服務，從台鐵車站、高鐵站接送旅客前往台灣主要觀光景點，提供旅客景點接駁服務，至今營運已邁入第13年。南投縣目前已有日月潭線、溪頭線、車埕線、清境線、東埔線、埔里線、集集線，共7條台灣好行路線，8月中旬起更將開放瑞龍瀑布線、雙龍線及日月潭溪頭線等3條新增路線。

陳志賢指出，南投縣除新增3條台灣好行路線，自8月1日起，台灣好行溪頭線也增班6班、清境線增班2班、日月潭國家風景區管理處協調客運業者車埕線假日增加2班，讓南投的大眾觀光運輸系統，在台灣好行新路線的加持下更加完善。

此外，縣府8月底也將完成南投好行卡套票及南投好郊遊網站，可提供旅客包括3天暢遊套票及訂位、資訊查詢服務，並針對不同年齡層與族群，推出旅遊選項，更針對50歲以上至65歲的「橘世代」規劃一系列推薦行程，即日起至10月1日搭乘南投縣境內的10條台灣好行路線，並拍照上傳「樂旅南投」臉書粉絲專頁，就有機會抽中限量好禮。活動詳情請見「樂旅南投」FB官方粉絲專頁。

南投縣目前共有7條台灣好行路線，8月中旬將開放三條新路線，圖為車埕線8月起假日也增加2班。（資料照）

南投縣目前共有7條台灣好行路線，8月中旬將開放三條新路線，圖為車埕線8月起假日也增加2班。（資料照）

南投縣新增瑞龍瀑布線等3條台灣好行路線，圖為瑞龍瀑布觀景步道。（南投縣政府提供）

南投縣新增瑞龍瀑布線等3條台灣好行路線，圖為瑞龍瀑布觀景步道。（南投縣政府提供）

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