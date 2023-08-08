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空勘奧萬大森林遊樂區！ 集水區增多處大型崩塌 、橋斷路毀 何時開園難估

卡努颱風造成南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區聯外道路柔腸寸斷。（林業署南投分署提供）

卡努颱風造成南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區聯外道路柔腸寸斷。（林業署南投分署提供）

2023/08/08 18:48

〔記者佟振國／南投報導〕卡努颱風造成南投縣仁愛鄉奧萬大國家森林遊樂區聯外道路柔腸寸斷，重要橋梁也被沖毀，農業部林業及自然保育署今邀專家學者申請空勤總隊直升機支援空勘，發現萬大溪主、支流新增多處大型崩塌地，大量石砂下移導致溪床抬升，聯外道路多處損毀，將優先加派機具搶通，後續也會辦理河道清疏及調查監測，原先預計休園2個月，若搶修難度高，勢必得延後開園。

林業署南投分署表示，本次奧萬大雨量站24小時最大雨量為672.5毫米，遠高於2008年辛樂克風災、2009年莫拉克颱風、2017年豪雨等歷年重大致災降雨事件之雨量，且經分析竟為超過200年重現期以上之暴雨。

今天也邀請國立中興大學水土保持學系主任詹勳全空勘評估災情，奧萬大山區的萬大溪及支流腦寮溪、清水溪、瑪谷溪等子集水區新增多處大面積崩塌，崩塌土石下移致河床大幅抬升，初步研判是造成腦寮溪橋沖毀及清水溪橋受損主因，奧萬大聯外道路多處坍塌無法通行，7.6K石灰坑及8.4K崩塌最嚴重，且石灰坑橋遭土石撞擊，需要進一步評估橋梁結構安全。

南投分署指出，將優先搶通奧萬大聯外道路，維持救災機具車輛通行，後續也會儘速辦理河道治理與清疏工作，並持續辦理整體勘查監測作業，原先估計需要休園2個月，還需要視復建難易度提早或延後開園。

奧萬大森林遊樂區聯外道路8.4K崩塌擴大，路基流失。（林業署南投分署提供）

奧萬大森林遊樂區聯外道路8.4K崩塌擴大，路基流失。（林業署南投分署提供）

奧萬大山區的萬大溪支流腦寮溪向源侵蝕，導致兩岸沖刷嚴重。（林業署南投分署提供）

奧萬大山區的萬大溪支流腦寮溪向源侵蝕，導致兩岸沖刷嚴重。（林業署南投分署提供）

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