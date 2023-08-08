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中壢青少年管弦樂團赴韓交流 父親節桃機快閃演出

中壢青少年管弦樂團8日前往韓國金浦青少年管弦樂團交流，行前在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔旅客父親節快樂。（張思葳提供）

中壢青少年管弦樂團8日前往韓國金浦青少年管弦樂團交流，行前在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔旅客父親節快樂。（張思葳提供）

2023/08/08 16:54

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市「中壢青少年管弦樂團」成立10餘年，每年暑假皆前往各國演出，演出足跡遍及法國、義大利、西班牙、愛沙尼亞、澳洲、日本等國家。2023年隨著武漢肺炎疫情解封，該樂團今（8日）啟程前往韓國，與韓國金浦青少年管弦樂團舉行音樂營、音樂會，並在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔所有旅客「父親節快樂」！

平日旅客熙來攘往的候機室，突然飄揚「望春風」、「威廉泰爾序曲」等中外名曲，吸引不少候機旅客及航空公司人員駐足，聆聽美妙樂聲。適逢父親節，中壢青少年管弦樂團團員在登機前，以中提琴、小提琴、長笛、豎笛、小號進行快閃演出，帶給候機旅客一場驚喜的音樂饗宴。首次在機場舉行快閃音樂會的團員表示，也對於能在國門進行演奏，感到難忘和與有榮焉。

中壢青少年管弦樂團理事長張思葳表示，該樂團2012年與韓國金浦青少年管弦樂團締結為國際姐妹團，期間曾兩度赴韓演出，其中更於韓國首爾KBS電視台音樂廳演出，成為第一個在此音樂廳演出的台灣青少年樂團，今年兩團將展開為期一週的音樂營，進行密集練習並舉辦和平音樂會，象徵全球疫情已遠離，正式邁向一個新的未來。

韓國金浦青少年管弦樂團為韓國最大的青少年音樂組織，共分為四團，團員高達400人，每週固定團練，聘請韓國知名職業級音樂家擔任指導老師和指揮。這次與中壢青少年管弦樂團第三度攜手合作，於8月12日在韓國金浦高村藝術館舉行「台灣韓國和平音樂會」，將演出「望春風」等台灣民謠，邀請韓國當地僑胞前往欣賞，一解思鄉之情。

張思葳說，樂團自韓國演出返台後，將於8月26日舉辦新學期團員招募，歡迎有興趣的青少年朋友加入樂團。另外，她也預告明年1月將邀請日本東京愛樂交響樂團長笛首席坂橋史波來台協演，再次將國際級音樂盛，讓台灣愛樂的民眾共賞。

中壢青少年管弦樂團8日前往韓國金浦青少年管弦樂團交流，行前在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔旅客父親節快樂。（張思葳提供）

中壢青少年管弦樂團8日前往韓國金浦青少年管弦樂團交流，行前在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔旅客父親節快樂。（張思葳提供）

中壢青少年管弦樂團8日前往韓國金浦青少年管弦樂團交流，行前在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔旅客父親節快樂。（張思葳提供）

中壢青少年管弦樂團8日前往韓國金浦青少年管弦樂團交流，行前在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔旅客父親節快樂。（張思葳提供）

中壢青少年管弦樂團8日前往韓國金浦青少年管弦樂團交流，行前在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔旅客父親節快樂。（張思葳提供）

中壢青少年管弦樂團8日前往韓國金浦青少年管弦樂團交流，行前在桃園國際機場候機室展開行前快閃音樂會，祝褔旅客父親節快樂。（張思葳提供）

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