最棒父親節禮物 父子聯手奪新北美人茶特等獎

蘇文松（左）與兒子蘇冠軒（右）共同創立「山香研茶」品牌。（記者甘孟霖攝）

2023/08/08 16:39

〔記者甘孟霖／新北報導〕新北市石碇區農會今（8日）辦理「新北市美人茶評鑑比賽」頒獎典禮，坪林區蘇文松與兒子共同創立「山香研茶」品牌奪得特等獎，今日也是父親節，蘇文松笑著表示能夠獲得特等獎，是最好的父親節禮物。

蘇文松家族從事製茶事業已逾160年，他是家族第五代，從18歲開始學習製茶，累積了40多年的製茶功夫，7年間3度獲新北市美人茶特等獎，與弟弟蘇志成及兒子蘇冠軒共同經營清境茶園，除美人茶，還有包種茶及蜜香紅茶。蘇文松表示，美人茶是以手採嫩芽做為製茶原料，為了讓小綠葉蟬叮咬茶葉數量增加，茶園不噴灑農藥，並以傳統人工鋤草，耗時費工，營造出與小綠葉蟬共生的環境，提高茶葉的品質。

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此外，蘇文松與蘇冠軒自創「山香研茶」品牌，以歷代相傳製茶技藝，持續研究包種茶特色香氣，除了茶園販售外，也上架電商平台。另外，本次最年輕獲獎者為79年次青農張智翔，他是石碇張家茶莊第三代，茶莊今年獲得頭等獎、金質獎及銀質獎，張智翔大學畢業後在外學習茶葉銷售近6年，3年前返鄉承接家族茶產業，持續精進茶莊經營及製茶技術，未來也將家族茶產業結合日文專業行銷推廣，拓展外銷機會。

農業局長李玟表示，新北推動農業健康市/式，營造良好農業生產環境，吸引青年回流返鄉務農，透過辦理比賽與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶，提升茶農製茶技術。

本次獲獎最年輕為79年次青農張智翔（右一），為石碇張家茶莊第三代。（記者甘孟霖攝）

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