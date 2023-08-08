為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

台中收取南投垃圾焚化？ 中市環局澄清無此事

后里焚化廠本月5日遭雷擊，致設備受損停收垃圾，預計本月10日重新啟爐。（記者歐素美攝）

后里焚化廠本月5日遭雷擊，致設備受損停收垃圾，預計本月10日重新啟爐。（記者歐素美攝）

2023/08/08 14:55

〔記者歐素美／台中報導〕民眾投訴指出，后里焚化廠因雷擊受損無法焚化垃圾，但市府還收取南投縣的垃圾至台中焚化，台中市文山、烏日及后里焚化廠使用皆近30年，焚化效率不佳，有待改建，但市府都不處理；環保局長陳宏益澄清指出，台中市並未收取焚化南投垃圾，焚化廠也沒有使用年限問題，但市府規劃現有3座焚化廠皆將汰舊換新，從氣電共生改為再生能源發電廠，以符合未來環保需求，其中，文山廠將於9月上網招標，以先建後拆方式重建。

后里焚化廠於本月5日因雷擊，主變壓器模鑄式匯流排設備受損，致全廠停電無法正常運轉，環保局長陳宏益表示，廠商預估修復至少需5天，預計本月10日才可重新啟爐，目前后里焚化廠焚化的800公噸垃圾量，則分散至文山、烏日焚化廠及后里垃圾掩埋場，垃圾清運不受影響。

陳宏益並澄清指出，台中市並未收取南投的垃圾到台中焚化處理；台中市文山焚化廠為民國84年起運轉，后里為88年，烏日廠為93年，由於相關的設施一直在更換，而爐床部分，根據歐洲使用情形，並沒有所謂年限的問題，不過，使用愈久效率確實會減低，因此，環保局將塑膠類等高熱質垃圾移給具有鍋爐的廠商焚化，減少廠商的燃煤等費用，同時可擴增焚化廠的處理量，讓各焚化廠處理家戶垃圾沒有問題。

由於目前3座焚化廠皆為氣電共生，陳宏益表示，市府將依序汰舊換新，改為再生能源發電廠，發電量將達到25%，以符合未來環保規範。其中，文山廠將率先改建，預計9月上網公告發包，在現有焚化廠旁先建新的焚化廠，運轉後再拆除舊有焚化廠，垃圾處理不會有問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
后里焚化廠遭雷擊停運800噸日處理量緊急分散 明垃圾照常清運
2023/08/06 15:45

后里焚化廠遭雷擊停運800噸日處理量緊急分散 明垃圾照常清運
台中文山焚化廠擬就地重建 居民抗議「不當二等公民」
2023/08/01 19:02

台中文山焚化廠擬就地重建 居民抗議「不當二等公民」

2023世客博 客家等路等您帶回家！
台中文山焚化爐原址重、增建 今年發包明年動工
2023/04/21 18:03

台中文山焚化爐原址重、增建 今年發包明年動工
台中將爆發垃圾大戰？盧秀燕承諾：我任內不會
2023/04/21 12:00

台中將爆發垃圾大戰？盧秀燕承諾：我任內不會

「時間 啟動」 韋禮安以時間創造價值
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播