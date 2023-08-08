台中收取南投垃圾焚化？ 中市環局澄清無此事

后里焚化廠本月5日遭雷擊，致設備受損停收垃圾，預計本月10日重新啟爐。（記者歐素美攝）

2023/08/08 14:55

〔記者歐素美／台中報導〕民眾投訴指出，后里焚化廠因雷擊受損無法焚化垃圾，但市府還收取南投縣的垃圾至台中焚化，台中市文山、烏日及后里焚化廠使用皆近30年，焚化效率不佳，有待改建，但市府都不處理；環保局長陳宏益澄清指出，台中市並未收取焚化南投垃圾，焚化廠也沒有使用年限問題，但市府規劃現有3座焚化廠皆將汰舊換新，從氣電共生改為再生能源發電廠，以符合未來環保需求，其中，文山廠將於9月上網招標，以先建後拆方式重建。

后里焚化廠於本月5日因雷擊，主變壓器模鑄式匯流排設備受損，致全廠停電無法正常運轉，環保局長陳宏益表示，廠商預估修復至少需5天，預計本月10日才可重新啟爐，目前后里焚化廠焚化的800公噸垃圾量，則分散至文山、烏日焚化廠及后里垃圾掩埋場，垃圾清運不受影響。

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陳宏益並澄清指出，台中市並未收取南投的垃圾到台中焚化處理；台中市文山焚化廠為民國84年起運轉，后里為88年，烏日廠為93年，由於相關的設施一直在更換，而爐床部分，根據歐洲使用情形，並沒有所謂年限的問題，不過，使用愈久效率確實會減低，因此，環保局將塑膠類等高熱質垃圾移給具有鍋爐的廠商焚化，減少廠商的燃煤等費用，同時可擴增焚化廠的處理量，讓各焚化廠處理家戶垃圾沒有問題。

由於目前3座焚化廠皆為氣電共生，陳宏益表示，市府將依序汰舊換新，改為再生能源發電廠，發電量將達到25%，以符合未來環保規範。其中，文山廠將率先改建，預計9月上網公告發包，在現有焚化廠旁先建新的焚化廠，運轉後再拆除舊有焚化廠，垃圾處理不會有問題。

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