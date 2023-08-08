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較去年成長 台南地區夏季水雉調查達1659隻

今年度台南地區菱角鳥夏季調查，發現水雉族群數量持續穩定成長。（圖由水雉生態教育園區提供）

今年度台南地區菱角鳥夏季調查，發現水雉族群數量持續穩定成長。（圖由水雉生態教育園區提供）

2023/08/08 13:17

〔記者王涵平／台南報導〕今年度台南地區菱角鳥夏季調查，發現水雉族群數量持續穩定成長，數量達1659隻，較去年增加了37隻。

水雉生態教育園區表示，今年的夏季調查共調查到1659隻水雉成鳥，官田區仍為水雉主要分布的區域，占70%。其次為下營區和麻豆區，分別占成鳥總數的14%和9%。

今年下營增加的隻數最多，麻豆及柳營的數量也有明顯的增長。歸仁、柳營、六甲也有水雉繁殖的記錄，白河及山上也都有水雉的蹤跡。

水雉利用的棲地類型仍以菱角田為主，有87%的成鳥在菱角田被記錄到，大部分雛鳥及蛋的繁殖記錄也出現在菱角田，顯示水雉多利用菱角田作為主要繁殖地。

除了菱角田外，水稻田及尚未耕作的水田也是水雉常使用的棲地，牠們常在濕地環境中找尋食物。在繁殖地的選擇上，今年在水稻田、荷花田、草澤及種植香水蓮的水域觀察到水雉育雛的模樣，顯示水雉會利用多樣的環境進行繁殖。

另，全台的水雉分布情形，有賴全台鳥友的回報。全台水雉調查固定在每年7/15～8/15進行，在台南以外的地方看到水雉，就可以上水雉園區官網填寫表單，或在ebird上傳資料進行回報。去年在彰化、嘉義、高雄、屏東、宜蘭和花蓮都有水雉的蹤跡。

此次參與調查的成員包含水雉園區的志工、嘉義大學學生以及從全台各地前來協助的鳥友。

今年台南面臨嚴重的乾旱，不少菱田休耕或轉作水稻，目前耕種中的菱角生長情況也不如以往，導致水雉可使用的棲地略為縮減。今年還有一個顯著的狀況，以往水雉對棲地要求會到1巢0.5公頃，很多位調查員都發現今年的水雉和氣許多，巢與巢的間距不到100公尺，且仍有很多水雉是以聚群型態出現，簡單的說，就是沒有取得交配權，單身俱樂部增加，顯示水雉繁殖確實受到影響。

今年度台南地區菱角鳥夏季調查，發現水雉雛鳥。（圖由水雉生態教育園區提供）

今年度台南地區菱角鳥夏季調查，發現水雉雛鳥。（圖由水雉生態教育園區提供）

今年度台南地區菱角鳥夏季調查，發現水雉族群數量持續穩定成長。（圖由水雉生態教育園區提供）

今年度台南地區菱角鳥夏季調查，發現水雉族群數量持續穩定成長。（圖由水雉生態教育園區提供）

今年度台南地區菱角鳥夏季調查，發現兩隻水雉母鳥在路上PK。（圖由水雉生態教育園區提供）

今年度台南地區菱角鳥夏季調查，發現兩隻水雉母鳥在路上PK。（圖由水雉生態教育園區提供）

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