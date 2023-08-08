中市地政局與上千房仲中捷市政府站快閃 號召民眾8/18來捐血

中市地政局與上千位房仲工作者在中捷市政府站快閃，呼籲民眾18日搭捷運捐血。（記者蘇金鳳攝）

2023/08/08 13:17

［記者蘇金鳳／台中報導］由於時值暑假，加上近日颱風所引發災情，捐血民眾減少，台中血庫的安全庫存只剩下4天，台中地政局與房仲業合作，在父親節的今天在中捷綠線進行上千名房仲業的工作人員快閃活動，眾人在捷運各站搭捷運集結在市政府站，呼籲民眾在8月18日在市府廣場舉行捐血活動。

中捷代理董事長吳存金表示，只要捐血就有小禮物，若當天搭捷運來捐血，就加碼捐250CC的民眾就贈送100元園遊券，500CC就送200元。

請繼續往下閱讀...

台中捐血中心表示，目前血庫的安全庫存量平均4.2天，A型3.3天，是急缺狀態，B型4.6、O型4.4、AB型5.1天，都是偏低狀態。

身兼中捷代理董事長的地政局長吳存金與房仲業者合作，今天在中捷市政府站舉行快閃活動，呼籲民眾響應地政局與房仲業者合作的在8月18日於中市府的市政廣場舉行的捐血活動。

今天的快閃活動，交通局長葉昭甫、經發局長張峯源、中捷公司代理董事長吳存金、市議員劉士州等人都出席共同參與。

交通局長葉昭甫表示，今天的活動就是結合捷運來捐血做公益，因為血庫庫存不足，因此特號召民眾來捐血，既健康又可幫助他人，整個活動除了展現捐血的重要性，也邀請民眾多搭捷運等公共運輸及一同來響應捐血活動。

中捷代理董事長吳存金表示，中捷的運量已恢復到3萬5千人次，表示民眾對中捷已恢復信心了，請民眾18日搭捷運來捐血。

園遊會現場預計設有上百個攤位，除文創小店與飲食攤販外，亦邀請中市身心福利機構擺設攤位，還有表演團體在現場進行太鼓、陶笛、舞蹈等演出活動。

中市地政局與上千位房仲工作者在中捷市政府站快閃，呼籲民眾18日搭捷運捐血。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法