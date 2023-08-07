「杜蘇芮」刮出金門百年古物「公禁碑」？ 比中華民國還大一歲

金門烈嶼鄉南山頭海邊，發現一塊刻有文字的石碑，縣文化局會同文史工作者前往會勘。（金門縣文化局提供）

2023/08/07 20:34

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局今天表示，疑因杜蘇芮颱風影響，日前在烈嶼鄉南山頭海邊出「水」的1塊文字碑，經會同文史工作者實地勘查，初判應屬1910年（宣統2年）的古物「公禁碑」，內文略指禁止民眾開採石頭，文化局計畫把石碑放烈嶼文化館展示。

文化局指出，家住金門的李佳嶸日前經過南山頭海邊，在火成岩礫石堆中發現1塊隱約有文字的花崗石板，當時覺得好奇還多看了幾眼，並將訊息貼在金門潮間帶臉書社團，引起關切；地區文史工作者林福德、洪清漳、洪崇禧、李秉鈞、莊宗翰、呂藝豐、洪舉光、蔡承璋等人，6日與文化局局長呂坤和前往現場查看。

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文化局表示，這塊石碑經過海水沙石沖刷久遠，字跡已經很難辨識，剛好文化局長呂坤和平日渉獵金石學，就地取材，以淺色海砂填補，約略看出石碑上方有「公禁」兩字，內容開頭有：「自古山水精靈恆跨山石鞏固……。」文字，最後是宣統2年4月，大意可能是禁止民眾開採石頭。由於滄海桑田，無法斷定公禁碑原來立於何處？

李秉鈞說，金門許多地方也有公禁碑，像是東村有1塊禁止採石公告，高坑、田埔大地一帶各有1塊，推斷南山頭海邊這塊長120公分、寬41公分、厚18公分的石碑，是官方用來布告、警示民眾不得開採石頭。

文化局指出，公禁碑或稱示禁碑，應是當年官方將禁令刻在石板，要求民眾遵守；國立成功大學史語所研究生曾國棟曾以台灣示禁碑作為研究，認為示禁碑最能反映清代台灣的社會現象，其中官方示禁碑具備一、濃厚官方色彩。二、講求情理法並陳的特色；另外，地方公約及祠堂規約擁有一、強調道德規範，以天理報應之說為約束力量。二、示禁方式每以「演戲公禁」為之。

文化局指出，曾任廈門同安縣文化局局長的顏立水研究指出，公禁條文多數刻在石碑上，有的立於村中公眾處，有嵌於祠堂牆壁；刻在木板上，如金門大地的鄉規禁約。對於違反禁約的鄉民，有些處罰在形式上比較嚴厲，像是明代曾有護林石刻，規定毀壞祖林是「非吾族人」；同安後塘嘉慶七年「澹齋小宗祠規約記」，詛咒佔祠居住者要「滅絕後嗣」，這在「善有善報，惡有惡報」的信仰時代，會給違規者造成世代的精神壓力。

文化局表示，金門從明、清時代至民國，在宮廟寺觀、宗祠內外、橋頭、墓道、石坊旁及古官道上，常見有石碑矗立，記載內容不外是歌頌功德、封建時代示禁公告、文化教育、宗教民俗或表彰建設事蹟等，讓後人知曉金門史事。

金門烈嶼鄉南山頭海邊，發現一塊刻有文字的石碑（前方長方形石板）。（金門縣文化局提供）

金門縣文化局利用海砂填補碑文後，約略可見石板上方「公禁」及部分碑文。（金門縣文化局提供）

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