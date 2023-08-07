紮營山友多憂污染 竹縣五峰羅山林道2.4公里處8/14起管制

新竹縣五峰鄉有迷霧森林之稱的羅山林道，自8月14日起於該林道2.4公里處進行管制。（林業及自然保育署新竹分署提供）

2023/08/07 20:34

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉有迷霧森林之稱的羅山林道，杉木聳天，是熱門的登山路線，也吸引不少山友紮營體驗；但因露營遊客多，當地部落憂心帶來水源環境污染，經農業部林業及自然保育署新竹分署與在地部落研議後，決定自8月14日起於該林道2.4公里處進行管制。

林業及自然保育署新竹分署表示，五峰鄉羅山林道上線周邊具有豐富森林資源，為寶山第二水庫附屬設施集水區、頭前溪水系水質水量保護區範圍，是當地部落重要水源地。而新竹縣山林活動興盛，羅山林道主要為柳杉和杉木造林地，林木茂密，且水源取得容易，因此越來越多民眾選擇在林道沿線紮營，享受自然野趣，或是安排攀登油羅山，但煮食也容易帶來垃圾和水源污染，引起當地部落居民憂心。

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林業及自然保育署新竹分署去年開始多次與在地部落座談討論，為保護森林資源、避免污染水源及進行林業經營施業，決定自8月14日起於該林道2.4公里處進行管制。管制地點位於油羅山第一登山口，可望限制民眾野地露營，但不影響前往油羅山登山的民眾通行。

新竹分署表示，該林道管制依「管車不管人」原則，除因公務需要必須通行並持有證明文件者、執行救災任務之車輛、當地居民因居住生活或工作必須通行並持有證明文件者，或其他經分署同意的車輛外，僅允許以步行或非動力車輛（如自行車、電動輔助自行車）進入，其餘車輛不開放進入。

為保護森林資源、避免污染水源及進行林業經營施業，8月14日羅山林道2.4公里處將進行管制。管制地點位於油羅山第一登山口，但不影響前往油羅山登山的民眾通行。（林業及自然保育署新竹分署提供）

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