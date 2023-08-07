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    用「雞糞」發電！ 興大攜手台灣先進酒精研究循環農業

    用「雞糞」發電！興大與台灣先進酒精簽約研究循環農業。（興大提供）

    用「雞糞」發電！興大與台灣先進酒精簽約研究循環農業。（興大提供）

    2023/08/07 19:35

    〔記者王榮祥／高雄報導〕台灣先進酒精股份有限公司今與國立中興大學簽下合作備忘錄，攜手投入包括雞糞產電、玉米田間廢棄物利用等循環農業，創造農業剩餘物資能源價值，並穩定國家醫療物資自主生產。

    台灣先進酒精是國內規模最大藥用酒精生產企業，興大於2022年成立亞洲唯一、臺灣第一的循環經濟研究學院，在農業生技具有領先國際的研發能量，今由興大校長詹富智與台灣先進酒精董事長劉健誼代表簽約，產學合作經費為1千萬元。

    興大說明，雙方合作包含4大面向，在農業廢棄物能源化方面，將投入肉雞雞糞產電，替代台灣先進酒精公司天然氣使用，預估可減少5萬5000頓二氧化碳排放，燃燒後提供1萬2000頓高質量磷鉀肥，提供循環種植使用，減少進口高碳排磷鉀肥。

    大糧倉計畫硬質玉米田間廢棄物利用開發方面，則發展玉米芯及結桿與蛋雞糞作成廢棄物固形燃料，預計可解決200萬噸以上的田間廢棄物作為能源使用。

    捕抓二氧化碳排放方面，藥用酒精發酵過程回收2萬噸以上植物基二氧化碳，透過生質能源發電，建立回收二氧化碳系統。

    玉米酒粕（DDGS）再利用方面，則開發玉米酒粕再發酵技術，降低禽畜產甲烷。

    興大校長詹富智表示，這次與台灣先進酒精合作，積極擴大興大產學研究能力，目標是開創多元再生能源發展與推動淨零碳排，並強化臺灣能源自主與科技創新。

    台灣先進酒精董事長劉健誼指出，臺灣藥用酒精原料幾乎完全依賴進口，為確保國內穩定醫療需求，國內在地自主生產更顯重要，盼結合政府推動的大糧倉計畫及農業剩餘資源淨零的大循環計畫，可解決農作物生產過剩，並穩定國家醫療物資自主生產。

    興大與台灣先進酒精簽約研究循環農業，將投入肉雞雞糞產電等四大面向。（興大提供）

    興大與台灣先進酒精簽約研究循環農業，將投入肉雞雞糞產電等四大面向。（興大提供）

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