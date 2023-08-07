推廣蕎麥40年有成 彰化二林成立全台首座手打蕎麥麵教室

彰化二林成立全台首座手打蕎麥麵教室，日本手打蕎麥麵大內卓（左）親自示範手打蕎麥麵，每根蕎麥麵長度、厚度一致，猶如機器切出來工整。（二林斗苑休區協會提供）

2023/08/07 19:19

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二林鎮在40年前進行蕎麥試種推廣，沒想到大受歡迎，還成為二林農作三寶（蕎麥、葡萄、薏仁），二林鎮農會也與日本全麵協合作，連續六年邀請日本五段級蕎麥師傅來台示範製作蕎麥麵，近日更成立全台首座「手打蕎麥麵教室」。二林鎮農會總幹事邱士平表示，未來大家不用去日本，來二林就能吃到道地的手工蕎麥麵。

二林鎮因地理因素，相當適合種植蕎麥等作物，1983年台中區農業改良場於二林地區試種推廣，目前當地種植蕎麥面積已達40公頃，每年產量約48公噸，是全台生產蕎麥最多的鄉鎮之一，而每年10月到12月蕎麥花盛開，細小白色花苞如細雪紛飛，吸引不少人來拍照打卡，同時也舉行公益路跑，成為特色

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2016年日本全麵協來台尋找蕎麥時發現二林，於是透過二林鎮農會辦理手打蕎麥麵體驗活動，並派出手打蕎麥麵師傅山本剛、大內卓等人來台示範製作，果然吸引不少民眾來品嚐，蕎麥麵的「台日交流」也吸引農委會注意，近日透過二林鎮農會輔導二林斗苑休閒農業區發展協會，規畫成立二林手打蕎麥麵教室，以推動彰化蕎麥新契機。

二林蕎麥麵教室昨日正式啟用，彰化縣副縣長林田富、二林鎮長蔡詩傑、立法委員謝衣鳯等人主持揭牌開幕典禮，山本剛與大內卓也到場示範手打蕎麥麵，每根蕎麥麵長度、厚度一致，猶如機器切出來工整令人驚嘆。

邱士平表示，二林推廣種植蕎麥已經40年了，早年蕎麥還被當作養鳥飼料，要扭轉觀念相當不易，但是歷任鎮農會鍥而不捨的推廣，大家才發現蕎麥具高蛋白質等營養，開始廣為耕種，更成為二林三寶，如今二林手打蕎麥麵教室成立，亦見證其特色跟發展性，未來鎮農會將和休區協會開辦課程，並朝向建立檢定專業認證的制度推廣，讓更多人吃到好吃的蕎麥。

彰化縣二林鎮成立全台首座手打蕎麥麵教室，民眾可透過專業學習跟認證，學習正宗手打蕎麥麵。（二林斗苑休區協會提供）

二林鎮成立全台首座手打蕎麥麵教室，二林鎮長蔡詩傑（右）親自揉麵皮製作。（記者陳冠備攝）

彰化縣二林鎮成立全台首座手打蕎麥麵教室，未來將開辦課程，朝向建立檢定專業認證的制度推廣。（二林斗苑休區協會提供）

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