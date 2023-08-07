繼台大和台科大之後 台北大學採一學期16週

國內有3所大學一學期16週，台大自去年開始採行一學期16週。（記者林曉雲攝）

2023/08/07 10:09

〔記者林曉雲／台北報導〕各大學多是一學期18週，台灣大學和台灣科技大學實施一學期16週之後，台北大學也獲得教育部同意一學期可採16週，將自明年開始實施，國內目前共有3所大學採行一學期16週制度。

教育部高教司說明，依大學法施行細則第23條規定，大學學分之計算，原則以授課滿18小時為一學分，目前於學則訂定學期週數彈性之學校為國立台灣大學、國立台北大學及國立台灣科技大學，學則規定仍以授課18小時學分為原則，實驗或實習每學期36至54小時為1學分，課程得於16週內完成。

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高教司說明，大學如因應疫情、辦學特色或發展目標，有調整每學期授課週數的需求，因學期週數調整涉及學生學習權益與教師教學規劃等重要事項，宜辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過，確保校內多元意見交流及落實民主正當性，各校經校內討論凝聚共識及完成教務章則修正之學期週數調整，教育部予以尊重，至於推動期程，亦尊重學校規劃。

針對台大系統的台灣師範大學，原本也擬與台大、台科大採一學期16週，但高教司表示，台師大未於學則訂定學期週數的規範，教育部將提醒台師大辦理校內溝通諮詢會議，納入學則修正並經校務會議通過，確保校內多元意見交流及落實民主正當性。

暨南國際大學校長武東星表示，因為有些學系涉及國家考試之需求，因此暨大目前並沒有規劃要採行一學期16週，而是採行「16+2」週，第17週和第18週採多元學習型態進行課程，讓學生多元彈性自主學習。

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