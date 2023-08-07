和平山區雨勢雖停 中橫便道延後至8月10日開放通行

公路總局谷關工務段派人員機具持續搶通中橫便道中。（谷關工務段提供）

2023/08/07 09:54

〔記者歐素美／台中報導〕卡努颱風挾帶西南氣流為台中市和平山區帶來大雨，4日造成台8臨37線中橫便道3.9K大規模坍方，公路總局谷關工務段原訂今天（7日）搶通，由於巨石多且裂解不易，加上持續崩坍，雨勢到昨天才停歇，預計將延後至8月10日下午4點才能恢復通行；大甲溪發電廠表示，這次雨勢主要下在德基土庫下游的谷關附近，目前馬鞍壩持續洩洪，德基水庫昨仍持續進水404萬噸，今日水位1405.54公尺，但逕流量已減少為45cms。

因卡努颱風環流影響，台8臨37線中橫便道於本月3日24小時降下153MM雨量，造成3.9K大規模坍方，並出現500立方公尺的大石需打除裂解，公路總局谷關工務段原訂8月7日搶通恢復通行，因雨勢到昨天才停歇，加上現場發現巨石很多，使得搶通進度延後，預計8月10日下午4點才會開放通行。

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大甲溪發電廠廠長劉演鎮表示，這次雨勢主要下在德基水庫下游的谷關附近，所以這兩天馬鞍壩持續洩洪，德基水庫則不洩洪，只是發電，仍持續蓄水以因應至明年大台中用水所需。不過，緊接著可能又有颱風，將視情況調節。

雖然這次卡努颱風帶來的雨勢主要下在谷關，但仍為德基水庫帶來不少雨量，今天上午7時，德基水庫水位1405.54公尺，逕流量45cms，蓄水量17799.18萬立方公尺，較昨天同時段17394.90萬立方公尺，增加約404萬立方公尺的水量，蓄水率也從92%上升到94%，距離滿水位僅2.46公尺。

中橫便道3.9K大規模坍方，現場出現許多巨石，需「引孔裂解」，即插以三角形楔形鐵棒後，再以人工敲打將大石打碎。（谷關工務段提供）

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