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    為世界合唱大賽冠軍加油！寶來國中感恩音樂會 陳其邁到場聆聽

    寶來國中感恩音樂會市長陳其邁到場聆聽，為世界合唱大賽冠軍加油！（圖由高雄市府提供）

    寶來國中感恩音樂會市長陳其邁到場聆聽，為世界合唱大賽冠軍加油！（圖由高雄市府提供）

    2023/08/07 09:51

    〔記者黃良傑／高雄報導〕2023年韓國第12屆世界合唱大賽冠軍的寶來國中、建山國小與荖濃國小、尼布恩合唱團，昨晚在衛武營唱出感恩音樂會；市長陳其邁也到場聆聽，並帶小點心替孩子們加油打氣，感謝合唱團用最美聲音讓世界看見台灣。

    感恩音樂會除了陳市長外，長期關心著高雄孩子們成長的監察院陳菊院長、范巽綠監察委員，以及教育部國民及學前教育署戴淑芬副署長、教育局黃盟惠副局長也到場聆聽，音樂會開場前，現場也準備了在韓國比賽的精彩內容，用影片與大家分享外，更要謝謝大家一直都在，讓最美聲音與生命的力量永續發展，傳承未來並到世界角落。

    合唱團表演韓國比賽感恩音樂會曲目介紹，包括阿美族飲酒歌、太巴塱之歌、都歷古謠、Formosa 加油加油加油（客家歌）、毋盼得（客家歌）、台灣及兩首比賽歌曲，融入多元（原民、平埔、客家、閩南等）文化，更呈現韓國比賽的日出之歌與生命之歌曲目。

    此外，尼布恩合唱團的日出之歌，帶著和平共處的思維，使族群得共融共榮，呈現多元包容尊重的文化融合；寶來國中團的生命之歌，帶著族群的希望之光前進未來，為族群文化的使命持續傳承，呈現生命希望的力量。

    教育局表示，若錯過魅力的聲音，12月15、16日，可以到寶來聽聽第4屆「嘎呼拉斯」山中音樂節奇妙恩典的聲音，「唱」過去、「聽」現在、「看」世界。

    寶來國中潘如萍校長說，帶著現場參與人員的祝福，以及此次獲獎的金牌，將與大家手攜手、肩並肩一起挺進2024紐西蘭，她感謝文化部、外交部、教育部、客家委員會、原住民族委員會、高雄市政府等單位，在這次赴韓國參加比賽奪冠給予最大力的支持與贊助。

    寶來國中感恩音樂會市長陳其邁到場聆聽，為世界合唱大賽冠軍加油！（圖由高雄市府提供）

    寶來國中感恩音樂會市長陳其邁到場聆聽，為世界合唱大賽冠軍加油！（圖由高雄市府提供）

    寶來國中感恩音樂會市長陳其邁到場聆聽，為世界合唱大賽冠軍加油！（圖由高雄市府提供）

    寶來國中感恩音樂會市長陳其邁到場聆聽，為世界合唱大賽冠軍加油！（圖由高雄市府提供）

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