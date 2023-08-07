8/7 各報重點新聞一覽

監委調查發現，海巡署未配置探照燈之守望哨多達一百八十處，占全部守望哨之近七十六％。（資料照）

2023/08/07 06:29

自由時報

偵蒐裝備嚴重不足 海巡守望哨 逾7成無探照燈

海洋委員會海巡署肩負維護我國海域及海岸秩序的重要職責，素有「第二海軍」之稱。監委浦忠成調查發現，海巡署岸巡隊執行守望及巡邏勤務，偵蒐裝備長期以來配賦普遍不足；其中，未配置探照燈之守望哨多達一八○處，占全部守望哨之近七十六％，殊屬嚴重，恐影響海面及岸際目標監控效能。

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北市公務員 持槍強盜780萬泰達幣

台北市上月初發生泰達幣交易所衍生的強盜案，賴姓男子為首的強盜集團派出謝姓男子佯裝成買家，將七百八十萬元鉅款交給幣商派來面交的王姓員工，王男轉出泰達幣後，謝搶回鉅款逃逸，檢警循線先後逮獲四人，赫然發現涉嫌強盜的謝男，竟是台北市政府工務局公園路燈工程管理處的技工，全案不排除仍有共犯，擴大偵辦中。

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又爆共諜！ 化學兵退役教官涉洩密 60萬交保

檢調偵辦軍官外洩漢光演習兵推案，陸軍航空特戰指揮部六○一旅謝姓中校，涉外洩數百頁演習資料給共諜商人謝秉成，均依外患罪羈押禁見。專案小組另獲報，俗稱陸軍化學兵學校的「陸軍化生放核訓練中心」，也驚爆蕭姓退役少校教官涉外洩國防秘密，所幸損害仍在軍方控制中，高檢署持續清查疑點，諭令蕭男六十萬元交保。

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聯合報

物理界聖杯…常溫超導體 強權新戰場

南韓研究團隊日前發表「常溫常壓超導體」LK-99相關論文，帶動全球超導體熱。工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示，不論LK-99驗證最終是真或半真半假，南韓科學家聲稱的新發現已激起全球重要國家後續探索「常溫超導體」可行性的火花，將可能成為繼人工智慧（ＡＩ）、量子電腦和新能源之後，強權大國科技角力的新戰場。

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南韓世界童軍大露營爆爭議 家長炸鍋 我童軍團將撤離

南韓舉辦的世界童軍大露營爭議不斷，近千名童軍因高溫中暑，營區也傳出新冠肺炎確診案例，英、美及新加坡等國提前拔營；中華民國童軍總會一度說「亞熱帶的孩子們較能適應這樣環境」讓家長炸鍋，但昨天下午「大轉彎」通知準備撤退，預計九日轉往設在校園的臨時營地。

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中國時報

軍憲警擴編 部署城鎮戰

為強化反斬首戰力及防護關鍵基礎設施，據透露，軍憲警都有擴編計畫。負責首都衛戍的憲兵部隊兵力規模將由編制5600人，大幅擴編至1萬1000人，兵力來源為明年元月起施行的1年義務役。憲兵指揮部兵力員額擴編後，儼然取代海軍陸戰隊，成為第四軍種。

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中俄艦隊反包圍 阿拉斯加外海舞劍

中國、俄羅斯海軍11艘船艦組成的聯合艦隊，日前巡航至距離阿留申群島（Aleutian Islands）不遠的美國阿拉斯加州外海。專家指出，這顯然是逼近美國海岸最大的一支外國艦隊，挑釁意味極為濃厚，雖然這支中俄艦隊並未進入美國領海，美海軍仍派遣4艘驅逐艦及P-8海神式預警機監控。

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台北市上月初發生泰達幣交易所衍生的強盜案，警方查扣槍枝與子彈。（記者王冠仁翻攝）

陸軍化生放核訓練中心驚爆蕭姓退役少校教官涉外洩國防秘密。（資料照）

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