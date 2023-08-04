卡努要北轉遠離了！北部持續強風 中南部雨下一整週

卡努昨晚11點中心約在東北東方300公里，最近3小時稍微減弱，近中心最大風速每秒40公尺、暴風半徑維持280公里，呈現原地滯留打轉，將朝東北東方北轉遠離，。（取自中央氣象局）

2023/08/04 00:27

〔記者陳心瑜／台北報導〕「卡努」颱風陸上、海上颱風警報今天（4日）即將解除！卡努3日下午4時短暫掃到東北角之後又回到海上，呈現滯留、擺盪狀態，過去3小時稍微減弱、暴風圈將要縮小，中央氣象局預估卡努再往西偏碰到陸地的機率已經漸低，並可能在未來6至12小時朝東北東方向前進、北轉遠離，但要注意今天北部風力仍強，未來一週降雨熱區更是轉移到中南部，台中以南山區有豪雨特報。

中央氣象局預報員廖經翔表示，目前預估暴風圈再次掃過東北角陸地的機率降低，因此可能在今天凌晨2點半或5點半之間解除陸上颱風警報，海上颱風警報則是下午會解除。

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累積雨量部分，昨（3日）全台降雨最高出現在陽明山小油坑245.5毫米、南投縣仁愛鄉235.0毫米、台北市擎天崗219.0毫米。但降雨熱區將隨著昨晚西南風的吹拂轉移到苗栗以南地區，

中央氣象局預報員徐仲毅表示，「卡努」今仍為中度颱風強度，昨23時的中心位置在台北的東北東方約330公里海面上，幾乎沒有移動，呈現滯留、打轉，不過預估今天凌晨將會開始北轉，以每小時9公里速度，向東北轉東北東進行，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺（約每小時144公里），相當於13級風。

徐仲毅表示，雖然颱風即將北轉遠離，但是風力並沒有降得很快，沿海風浪仍大，中南部更要留意雨勢將會增強。中央氣象局提醒由於颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天台北市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率。

中央氣象局預報員廖經翔表示，由於卡努目前所處位置海溫條件不利於發展，預估北轉之後暴風半徑將會縮小。徐仲毅則提醒，今天還是大潮期間，沿海要特別留意海水倒灌和積淹水情形。

中央氣象局預報員徐仲毅表示，卡努昨晚11時中心約在東北東方300公里，最近3小時稍微減弱，近中心最大風速每秒40公尺、暴風半徑維持280公里，呈現原地滯留打轉，將朝東北東方北轉遠離，最近這段時間由於導引氣流不明顯，動線不規則。

卡努今凌晨開始朝東北東方移動之後，速度慢慢加快、遠離，但後續將帶動西南風的增強，環流作用之下，中南部昨晚起至今天清晨降雨明顯，尤其苗栗以南降雨顯著，山區有局部大雨或豪雨，中南部山區有局部大豪雨的機會。不過新竹以北白天之後雨勢逐漸減緩，週六白天進一步減緩。

另外今天海面風浪偏大，尤其基隆北海岸及馬祖沿海易有5米以上浪高，基隆北海岸、北部、東半部含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及澎湖、金門、馬祖有長浪發生。

陸上強風特報部分，今天上午蘭嶼、綠島易有11至12級強陣風，基隆北海岸、東北角易有10至11級強陣風，新竹以北、宜蘭、台東及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，大台北地區、苗栗以南沿海空曠地區及澎湖亦有較強陣風。而受颱風外圍環流沉降影響，今天宜花東地區都可能持續有焚風發生。

今天台北市、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。（取自中央氣象局）

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