新竹女中改隸校務會議紀錄公開了 出席143人有90人同意

新竹女中改隸陽明交大附設中學6月30日通過的校務會議紀錄終於公開，其中，出席143人有90人贊成。（擷取自新竹女中官網及資料照；本報合成）

2023/08/04 00:22

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹女中6月30日召開校務會議，通過改隸陽明交大附屬女中提案，但被反對改隸的校友質疑黑箱，而且質疑校務會議紀錄遲未上線公開，引發不當聯想。新竹女中昨天（3日）公布6月30日的校務會議內容，其中，出席的143人中，有90人同意改隸為陽明交大附屬女中。

而發起「拒當陽交附女」連署的校友們已成立「反對竹女改隸陽明交大」臉書粉絲專頁，提供連署網址，也發文質疑竹女6月30日校務會議前未廣泛徵詢校內外意見、討論利弊得失，就於校務會議提案，有黑箱之嫌。

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反對改隸的發起人竹女校友、新竹市議員廖子齊提到，竹女官網校務會議紀錄至今都還沒有放上111學年度校務會議，對比新竹高中最近一次6月的校務會議紀錄都已公開上網，並附上清大找上竹中洽談附中的可行性報告，竹女顯得不公開透明。

廖子齊也說，目前已進入正式改隸程序後，全國目前沒有撤案之例」，台灣進入正式改隸程序的15案，已有13案完成改隸，目前竹女走入正式改隸程序，兩校進行的評估與見解，自然傾向對併校有利的角度，不太可能自我翻盤。

廖子齊與校友們查證也發現，新竹女中6月30日校務會議嚴重不符程序正義，現行決議應予撤銷，因為曾參與校內兩次校內工作小組會議者被要求不能對外透露，6月30日校務會議的開會資料也是會前幾天才倉促提供與會人士，希望竹女能凝聚各方意見後再評估。

新竹女中111學年度3次的校務會議公開上網，第2次為今年1月19日進行，當天陽明交通大學副校長陳永富出席會議說明「陽明交大VS.新竹女中合校構想」， 說明合校構想與規畫等，課程規畫部分包含為竹女畢業生開設暑期微積分等大一先修課程、成立新竹女中女醫師學程、女科學家學程。

而6月30日的111學年度第3次校務會議，當天提案正式討論陽明交通大學邀請竹女改隸為其附屬高中案，並附上21人工作小組名單與工作記錄。最後進行2項表決，在場人數143人，74人同意以多數決通過此案，並有90人贊成同意研議辦理後續改隸程序。

校方強調，目前改隸案進度僅於學校校務會議提案討論通過同意研議辦理後續改隸程序，並非已同意改隸。竹女對改隸案必定審慎評估，依法辦理，廣納意見，凝聚共識。

新竹女中6月30日校務會議紀錄顯示，出席143人有90人贊成改隸。（擷取自新竹女中官網）

新竹女中公布6月30日校務會議紀錄。（擷取自新竹女中官網）

新竹女中公布6月30日校務會議紀錄。（擷取自新竹女中官網）

新竹女中6月30日校務會議紀錄顯示，出席143人有90人贊成改隸。（擷取自新竹女中官網）

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