高雄估24小時雨量400毫米 強制撤離526人、避難勸告982人

高雄強制撤離桃源區等526人。（市府提供）

2023/08/03 23:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕卡努颱風來襲，高雄年度大潮破20年紀錄，旗津部分地區海水倒灌一度積水，加上西南風增強，山區今晚持續性降雨，氣象局估24小時累積雨量400毫米，市府強制撤離桃源區等526人、避難勸告982人，降雨以4、5日最大，6日逐漸變小，預估下到8日。

高雄受颱風影響推升水位，又逢年度大潮形成加乘作用，帶動潮高破20年紀錄，旗津部分低窪地區海水倒灌，出現晴天一度積水現象，市長陳其邁今視察表示，將爭取中央經費設置防潮閘門，以改善大潮造成路面積水問題。

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高雄今西南風增強，山區晚間持續性降雨，氣象局發布豪雨特報，24小時預估累計雨量市區100至190毫米、山區200至400毫米；桃源、六龜及那瑪夏3區65條土石流潛勢溪流及六龜區1處大規模崩塌潛勢區黃色警戒。

市府水情中心擴大三級開設應變，評估桃源區深夜可能16條土石流潛勢溪流達紅色警戒，強制撤離3區洗腎病患及孕婦共98人，以及桃源區保全戶428人；另六龜、那瑪夏區保全戶避難勸告共982人。

此外，國內本土登革熱疫情延燒，鳳山區長石慶豐動員76里防疫又防災，加強清理環境，清除積水容器，避免孳生病媒蚊，更整備抽水機待命，提供沙包開放民眾領取，加強巡查低窪地區，避免降雨造成積淹水。

高雄每日用水量150萬噸，水公司為避免高屏溪原水濁度飆高，持續以南化聯通管挹注40萬噸調配供水，以確保供水穩定正常；澄清湖也調降水位應變，保留40萬噸滯洪量。

另杜蘇芮颱風造成荖濃溪沖毀原水初沉池，一度造成六龜區2700戶停水，水公司因應卡努颱風來襲，今提前於荖濃溪畔，佈設怪手等大型機具，以便隨時進場搶修，並整2備輛水車待命，將視情況調度水源因應。

水公司因應卡努颱風來襲，提前於荖濃溪畔，佈設怪手等大型機具，以便隨時進場搶修。（記者陳文嬋攝）

鳳山區南興里加強清理環境，清除積水容器，避免孳生病媒蚊。（記者陳文嬋攝）

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