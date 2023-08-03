搶救實體書店！「名人帶路」踅冊店 首站選在政大書城台南店

台南市推出「名人帶路」踅冊店、買好書活動，首站選在政大書城台南店，由歷史作家謝金魚探訪書店推薦新書。（南市文化局提供）

2023/08/03 21:00

〔記者洪瑞琴／台南報導〕網路時代的來臨，讓資訊取得更加方便，卻也對實體書店帶來衝擊。曾經擁有全台近10家分店的政大書城，也因連年虧損及大環境下的不公平等因素，傳出將於8月底停業消息。台南市推出「名人帶路」踅冊店、買好書活動，首站選定政大書城台南店，希望透過歷史作家謝金魚，與民眾一同深入書海，親自尋找6、7月出版的優質新書，並以短影片在網路媒體社群分享向大家推薦新書。

南市文化局表示，重視實體書店營運，指示台南市立圖書館自每年購書經費提撥一定比例經費，每月向實體書店購買新書，以實際行動支持實體書店營運，另外也邀請閱讀領域具有影響力的名人，實際到訪實體書店並推薦新書，帶動民眾閱讀購書運動，讓閱讀成為城市最美麗的風景。

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謝金魚依據本身歷史及閱讀專業，推薦《囍事台灣》、《幌馬車之歌》、《女性的世界史：理解性別意識與歷史變遷，開啟性別史的新視野》、《海風下》、《橫斷臺灣：追尋臺灣高山植物地理起源》及《銀河鐵道之夜：照亮徬徨人心的永恆曙光，宮澤賢治經典短篇集》共6本新書，並分享對於每本書的評價和心得。

文化局表示，實體書店是城市重要的文化空間與人文場域，不僅是書籍的傳播場所，更是知識的匯聚地，每一家書店都是一座文化寶庫，藏有各種豐富的故事、知識和想法，台南有許多特色書店值得細細探索，未來也會積極媒合實體書店成為文化空間，讓更多人走進書店，讓書店有更高能見度。

台南市立圖書館為鼓勵民眾參與閱讀，也將配合推出「閱讀心得投稿」活動，邀請民眾閱讀名人推薦好書後，分享讀書心得，即有機會獲得圖書禮券，讓閱讀不僅成為一種享受，更是一種豐富生活的方式。

對於實體書店經營困境，台南市推出「名人帶路」活動，首站從政大書城台南店出發，希望帶動更多人走進書店，看好書、買好書。（台南市文化局提供）

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