為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    掛號信通知取件用「叫名」不打電話 網友揭原因⋯⋯

    一名網友於Dcard發文表示，不解為什麼郵差至今仍用「叫名」方式通知取信；示意圖。（資料照）

    一名網友於Dcard發文表示，不解為什麼郵差至今仍用「叫名」方式通知取信；示意圖。（資料照）

    2023/08/03 23:30

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技發達，大多數人已普遍使用通訊軟體作為訊息傳達的媒介，使用紙本寄送的方式已大幅降低，僅有重要文件仍以「郵差送信」方式傳送，其中掛號信郵差通常都用「叫名」方式通知取件，近期就有網友抱怨這樣的方式浪費彼此的時間，貼文一出，引來許多網友討論。

    網友於Dcard中發文表示，自己時常聽到郵差都用「叫名」方式通知取件，不解為什麼不以打手機或是傳簡訊的方式通知。再加上原PO近期因自己有信件要領，但因郵差通知時自己並沒有聽到而錯過郵件，最後自己跑一趟郵局領取。原PO氣憤表示「為什麼郵局送信都還要用這麼笨的方式，浪費你我的時間」。

    對此，多數網友出面駁斥原PO的說法，「浪費的人力成本不是你在付，也不是每個人都像你一樣信封上有電話，乖乖配合吧」、「郵差用喊的我在4樓都聽得到欸，不然也有摩托車的聲音。從巷子尾喊到巷子頭，沒聽到是你自己的問題」。

    但也有網友表示同意原PO的說法，「為什麼不能抱怨郵局20年送件方式沒有進步這件事？郵局的投遞成功率撇除管理室代收外，很多人都是要拿著通知書去郵局才領到物件。每次我簽收時前面清一色都是管理室印章，現行方式真的很值得討論吧」。

    除此之外，此文更釣出在郵局工作的網友，他無奈表示「身為郵局員工，在窗口常聽到這抱怨，只能苦笑解釋一個郵差一天要送千封信。一千通根本沒辦法打完，何況每封信都有時效性，請體諒郵差大哥」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏國女郵差送信失蹤 「受困3天」陳屍電梯內
    2023/08/03 10:46

    烏國女郵差送信失蹤 「受困3天」陳屍電梯內
    中華郵政攜手三麗鷗 聯名集郵商品11日開賣
    2023/08/01 15:24

    中華郵政攜手三麗鷗 聯名集郵商品11日開賣

    Gogoro X MUJI 攜手打造極簡街頭主義
    好冤！郵差清明連假前退休 屆退竟被迫補班不給薪
    2023/04/19 13:56

    好冤！郵差清明連假前退休 屆退竟被迫補班不給薪
    3獒犬狠咬高雄郵差！動保處開罰 飼主最高要噴15萬
    2023/01/06 20:20

    3獒犬狠咬高雄郵差！動保處開罰 飼主最高要噴15萬

    夏季悶、熱、癢 下半「身」讓你好痛苦
    驚喜變驚嚇！收到阿嬤耶誕禮物 內容物竟被人換成巫術用動物頭骨
    2022/12/30 14:41

    驚喜變驚嚇！收到阿嬤耶誕禮物 內容物竟被人換成巫術用動物頭骨
    獨家鏡頭》使命必達！汐止伯爵山莊土石流 郵差無懼崩塌風險送信
    2022/10/17 13:49

    獨家鏡頭》使命必達！汐止伯爵山莊土石流 郵差無懼崩塌風險送信
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播