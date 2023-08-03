掛號信通知取件用「叫名」不打電話 網友揭原因⋯⋯

一名網友於Dcard發文表示，不解為什麼郵差至今仍用「叫名」方式通知取信；示意圖。（資料照）

2023/08/03 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技發達，大多數人已普遍使用通訊軟體作為訊息傳達的媒介，使用紙本寄送的方式已大幅降低，僅有重要文件仍以「郵差送信」方式傳送，其中掛號信郵差通常都用「叫名」方式通知取件，近期就有網友抱怨這樣的方式浪費彼此的時間，貼文一出，引來許多網友討論。

網友於Dcard中發文表示，自己時常聽到郵差都用「叫名」方式通知取件，不解為什麼不以打手機或是傳簡訊的方式通知。再加上原PO近期因自己有信件要領，但因郵差通知時自己並沒有聽到而錯過郵件，最後自己跑一趟郵局領取。原PO氣憤表示「為什麼郵局送信都還要用這麼笨的方式，浪費你我的時間」。

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對此，多數網友出面駁斥原PO的說法，「浪費的人力成本不是你在付，也不是每個人都像你一樣信封上有電話，乖乖配合吧」、「郵差用喊的我在4樓都聽得到欸，不然也有摩托車的聲音。從巷子尾喊到巷子頭，沒聽到是你自己的問題」。

但也有網友表示同意原PO的說法，「為什麼不能抱怨郵局20年送件方式沒有進步這件事？郵局的投遞成功率撇除管理室代收外，很多人都是要拿著通知書去郵局才領到物件。每次我簽收時前面清一色都是管理室印章，現行方式真的很值得討論吧」。

除此之外，此文更釣出在郵局工作的網友，他無奈表示「身為郵局員工，在窗口常聽到這抱怨，只能苦笑解釋一個郵差一天要送千封信。一千通根本沒辦法打完，何況每封信都有時效性，請體諒郵差大哥」。

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