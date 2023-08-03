外媒報導台灣年輕人「低薪面對高成本」！國外網友：很欣慰

台灣年輕人面對低薪高成本挑戰，引起外媒關注做成專題報導。年輕人示意圖，與本文無關。（資料照）

2023/08/03 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕台灣年輕人面對低薪高成本挑戰，引起外媒關注。近日，新加坡亞洲新聞台在其YT頻道「CNA Insider」上傳了一段專題影片，主題談論台灣年輕人在高成本生活下所面臨的困境。不同於其他地區，影片中台灣年輕人展現樂觀堅韌的態度，並未抱怨或放棄，引起外國網友的讚賞。影片在上傳僅5天內吸引了超過50萬次觀看。

有網友在PTT發文表示，台灣年輕人低薪問題被外媒CNA （Channel NewsAsia）關注做成專題報導。原PO指出，「2012年的薪水可以買1097杯珍奶到2022年的薪水只可以買853杯珍奶」，並分享「外媒報導台灣低薪問題」的影片。

請繼續往下閱讀...

根據影片說明表示，台灣的千禧世代面臨著高昂的生活成本、工資停滯及高薪工作競爭激烈的新現實。儘管他們獲得了大學學位，許多人在經濟上並不比父母的一代更好。有些人只是勉強維持生計，每個月結束時都沒有儲蓄。與上世紀80年代台灣戰後工資黃金時代相比，如今的青年面臨的是一位數的經濟增長和薪資增幅緩慢，而整體通膨和房價上漲也是其困境之一。

影片共分為9個小段落，分別為「為節省房租的超級通勤」、「應屆畢業生市場薪資低落」、「台灣薪資增長緩慢與通貨膨脹的對比超過10年」、「誰是『北漂』或北漂族？」、「台北一間NT$11,000的租屋是什麼樣子」、「一名年輕人的生活開支和無儲蓄」、「為什麼年輕台灣人到國外工作」、「社會住宅作為解決方案」、「台灣青年的希望和夢想」。

影片發佈後，不少國外網友留言表示，「我對他們面臨的挑戰感到震驚」、「這些年輕人的韌性是多麼強啊！請不要放棄總有一條出路！」、「很欣慰聽到接受採訪的年輕人們在面對各種困難時沒有放棄，而是以樂觀勤奮的態度迎接挑戰。」、「作為一個外國人，在台灣生活和工作已經9年了。你必須喜歡台灣人的積極性。他們不抱怨，而是埋頭苦幹，努力改善自己的未來。台灣是一個非常適合生活和工作的國家。」、「非常信息豐富的影片！我的心與那些為維持生計而奮鬥的台灣年輕人同在」。

貼文曝光後，網友也紛紛留言表示，「謝謝報導台灣」、「上次外媒報行人地獄改人行道 這次要加薪嗎？」、「怎麼不用房價換算奶茶？」、「不過看了3段 3個都中間大學的文組」、「只有對的產業才有機會高薪 大部分都低薪」、「人均GDP贏日韓.薪水日韓的一半」、「大家最愛的珍奶換算來了，珍奶再漲阿」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法