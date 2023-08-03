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    義民中學教師解僱爭議首次協調 聘約待釐清明做出結論

    新竹私立義民中學解僱10名高、國中部教師爭議案，今天（3日）上午雙方首次召開會協調，但尚無結論。（記者廖雪茹攝）

    新竹私立義民中學解僱10名高、國中部教師爭議案，今天（3日）上午雙方首次召開會協調，但尚無結論。（記者廖雪茹攝）

    2023/08/03 21:44

    首次上稿13:39
    更新時間 21:44

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹私立義民中學解僱10名高、國中部教師爭議案，今天（3日）上午雙方首次召開會協調；與會人士會後轉達，國教署認為，目前的聘僱關係仍是存在，應透過協商來討論聘書附帶的服務規約；校方會後未如期出面說明，而是代以簡短聲明回應，將就相關法律爭議釐清後，預計明天（4日）下班前做出續聘與否的結論。

    協調會今天上午10點在義民中學召開，10名教師在全國教師工會總聯合會、律師、立委王婉諭、縣議員吳旭智等陪同下，新竹縣政府教育局專員也出席。

    接受老師委託的律師郭佳瑋引用過去判決案例指出，校方與教師的聘書雖然沒有完成簽訂，但不影響聘任關係，老師們的聘僱關係依舊存在；雙方對此在會議中有表達看法。

    全教總在會中表達此規約違法，認為有很多條款長期違法，勞動契約應該是雙方合意，但義民中學的教師服務規約是附帶於聘書背面，等於回覆聘書就得接受聘約。此外，針對學術研究加給訂入聘約中，依規定應經過協商，但校方並沒有依照程序走。

    立委林思銘表示，昨在台北記者會後，即發文給國教署要求今天派員出席協調會，今早也到校關心。國教署人事主任古明哲出席並在會中釋示，認為校方和教師的聘僱關係應仍存在，只是契約內容要由雙方共同協議才符合法定程序。對此，他要求校方應針對聘約啟動協商來討論規約，雙方達成合意再行確定合約內容。

    王婉諭會後在臉書貼文，她收下3000多人連署的請願書，並協助轉交國教署。在協商現場，她強調，義民中學的辦學深受地方肯定，是校方、老師、家長及學生長期共同努力的成果。因此，此刻最重要的是維護學習環境的穩定發展，保障學生與教師的權益。倘若校方蠻橫的不當解聘，不僅站不住腳，更會嚴重傷害師生情感，動搖家長的信任及學校的信譽。

    王婉諭也轉達，國教署在會中重申教師倘若無違反教師法之虞，校方不續聘是完全不符規範的。

    王婉諭表示，雙方對於規約和聘約理解雖有落差，仍應回到法定程序處理，合法合規。她提出具體的訴求，要求校方明天（4日）回覆：老師們是否續聘並給薪及下次服務規約協商時間兩點，希望校方儘速修正內容，讓教師可以繼續陪伴孩子。

    吳旭智也協助表達家長的訴求，特別是義民中學滿招，卻突然解聘教師，令人錯愕，家長們希望能共同在教學上努力。

    義民中學會長胡漢龑說，他會持續努力與校方溝通，讓此事儘快圓滿落幕。

    竹縣府教育局也表示，希望儘快完成協議，讓老師能夠穩定教學，維護學生學習權益。

    新竹私立義民中學解僱10名高、國中部教師爭議案，今天（3日）上午雙方首次召開會協調，但尚無結論。（記者廖雪茹攝）

    新竹私立義民中學解僱10名高、國中部教師爭議案，今天（3日）上午雙方首次召開會協調，但尚無結論。（記者廖雪茹攝）

    義民中學的辦學深受地方肯定，是校方、老師、家長及學生長期共同努力的成果。（記者廖雪茹攝）

    義民中學的辦學深受地方肯定，是校方、老師、家長及學生長期共同努力的成果。（記者廖雪茹攝）

    義民中學會後未如期出面說明，而是代以簡短聲明回應，將就相關法律爭議釐清後，預計明天（4日）下班前作出續聘與否的結論。 （義民中學提供）

    義民中學會後未如期出面說明，而是代以簡短聲明回應，將就相關法律爭議釐清後，預計明天（4日）下班前作出續聘與否的結論。 （義民中學提供）

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