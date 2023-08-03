歷經18次流標 苗縣通霄中山路地下道拓寬完工通車

歷經18次流標，苗縣通霄通灣里中山路地下道拓寬完工通車。（記者蔡政珉攝）

2023/08/03 11:50

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮通灣里不少鎮民長期反映，通灣里中山路經過當地一處餐廳後的鐵路地下道涵洞由於涵洞寬度過窄，導致會車困難，影響當地交通安全，居民期盼能夠拓寬改善。經內政部營建署補助近5000萬元後，標案又流標18次，如今終於完工，今天也正式通車。

通灣里中山路地下道拓寬工程一波三折，通霄鎮公所指出，工程原經費4000萬，經3次招標無廠商投標，立委陳超明助追加爭取500萬，再次招標12次同樣流標，再度獲480萬經費挹注後，又3次流標，於第19次標案才標出。

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通灣里中山路地下道拓寬工程除既有箱函，另設置新箱函，採拖軌工法於軌道處打設鋼軌樁以利工程進行，並將原來僅4公尺、高約2.4公尺地下道涵洞，拓寬為雙邊兩車道，寬度各為4.75公尺，高度則為2.55公尺。

另外，通灣里中山路地下道每逢豪雨時產生路面滯水溢流情況，造成附近居民進出交通不便，抱怨連連，因此將工程配合排水調降，以疏導水流。

通灣里中山路鐵路原地下道涵洞除了道路危機四伏，讓居民回家交通安全大打折扣。另外，居民也說，鐵路地下道涵洞容易淹水，種種問題早已成為居民痛處，不少居民都希望能拓寬地下道涵洞，期盼保障行車安全，「回家有條安全的路」。

苗縣通霄通灣里中山路地下道拓寬完工通車。（記者蔡政珉攝）

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