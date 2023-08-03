卡努颱風緩步移動 新北今午後到明清晨風雨最強

新北市災害應變中心目前一級開設，密切關注卡努颱風動態。（記者賴筱桐攝）

2023/08/03 11:07

〔記者賴筱桐／新北報導〕卡努颱風來勢洶洶，暴風圈將掠過北台灣，新北市災害應變中心目前為一級開設，新北市長侯友宜今天上午主持第2次防颱工作會報。天氣風險管理公司預估，今天午後到明天清晨是風雨最強的時候，市區陣風9到10級，郊區可達10到11級陣風。

天氣風險公司總經理彭啟明指出，卡努颱風目前在新北市東北方360公里處，具有雙眼牆、擺盪很厲害，行走速度緩慢，明天清晨距離新北市最近，也是碰到暴風圈範圍最多的時候，今天午後到明天清晨風雨逐漸增強，上午測到11級陣風，與昨天預判停班、停課的風力標準相符。

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彭啟明表示，卡努颱風比較特殊，會以風力為主，沿海地區未受到地形阻擋，會有比較強的陣風，可能影響到明天早上，下半天開始，市區將有9到10級陣風，郊區落在10到11級；雨量部分，三峽、烏來、坪林、石門、金山、萬里地區須嚴防大雨，有局部豪雨機會，山區最大累積雨量上看400毫米。至於明天上午仍可能產生較大風速，必須觀察颱風走向與轉向幅度。

台大氣候天氣災害研究中心指出，沿海浪高8到10公尺，富貴角、龍洞上午已達5.3公尺，包括石門區台二線33K、草里漁港附近、貢寮區台二線122K，須留意浪襲或災害發生；北海岸、東北角在滿潮時間要防止海水倒灌。

侯友宜說，卡努颱風從今天中午到明天清晨是影響新北市最重要的關鍵時間，包括北海岸、東側、南側山區有豪雨等級，這次颱風主要帶來強陣風，市區陣風9到10級，山區、沿海達到10到11級陣風，尤其沿海長浪高達5米，務必勸離觀浪、戲水民眾，不要前往溯溪、登山，拿自身生命財產安全開玩笑。

截至目前，新北市共接獲33件災情通報，大部分是路樹傾倒、電線掉落，已陸續處理完畢，無重大災情發生。

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