北桃停班課兩樣情 蔣萬安：共同討論依各市狀況決策

北北基今（3）天同步停班停課，唯獨桃園市照常上班上課，桃園市長張善政的臉書因此被灌爆；台北市長蔣萬安今天強調，鄰近縣市一起討論，參考各項數據，再根據各縣市的狀況做最後的判斷跟宣示，未來還是會維持這樣的模式。（記者方賓照攝）

2023/08/03 10:52

〔記者何玉華／台北報導〕北北基桃共同決策平台在這次「卡努」颱風的運作中，北北基今（3）天同步停班停課，唯獨桃園市照常上班上課，桃園市長張善政的臉書因此被灌爆；台北市長蔣萬安今天被問到此事時強調，鄰近縣市一起討論，參考各項數據，再根據各縣市的狀況做最後的判斷跟宣示，未來還是會維持這樣的模式。

卡努颱風影響台北市的風勢、雨量未達停班課標準，台北市仍宣布停班停課，蔣萬安今天早上說明，台北市跟新北市是共同生活圈，每天有超過50萬人往返，根據過往經驗，雙北之間工作、生活及家長接送孩子的生活作息都相當密切，若家長跟孩子停班課情形不一致，會有在颱風天接送或須請假在家照顧孩子的情形；因此跟其他縣市共同討論後，考量上述情形決定停班停課。

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對比桃園沒有停，市長張善政被罵翻，蔣萬安的決策讓網友叫好，基北北桃共同決策平台的模式會不會調整?蔣萬安表示，最主要是即時的聯繫，大家保持密切的溝通，共同討論交換意見，參考各項氣象數據、考量共同生活圈的情形，再根據各縣市的狀況做決策；尤其雙北太密切，加上鄰近縣市通勤、通學人數都近百萬，因此還是會維持鄰近縣市共同討論、即時聯繫的作法。

台北市長蔣萬安今天主持災害應變中心會議。（記者方賓照攝）

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