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    百萬網紅非年輕人專利 80歲阿嬤靠逗趣口白爆紅

    80歲的「文平嫂」劉專音靠玩短影音推出許多有趣內容，晉身百萬網紅。（「文平嫂」提供）

    80歲的「文平嫂」劉專音靠玩短影音推出許多有趣內容，晉身百萬網紅。（「文平嫂」提供）

    2023/08/03 11:10

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕百萬網紅一定是年輕人專利嗎？不見得喔，80歲阿嬤也可以做到。

    因為疫情，民眾悶在家中，而自媒體、短影音百花齊放，造就了許多流量網紅，而網紅各式各樣，有吃貨、旅遊、甚至政治名嘴也成網紅，但多半是年輕或者是中壯年，但有一位高齡80且廚藝精湛的開心阿嬤，因為玩短影音推出許多有趣內容，逗趣經典的口白意外收獲許多粉絲的支持，創下多支百萬流量影片，在網路上掀起熱潮與話題，晉升為新百萬流量網紅。

    這位百萬流量網紅阿嬤，就是台中市知名資深廣播人莊文平的老婆「文平嫂」劉專音。

    「文平嫂」與莊文平結婚50多年，是一位稱職的家庭主婦，文平嫂的嘉言「家庭的幸福美滿建立在餐桌上」，長年照顧家庭，包辦各種宴客料理，雖然辛苦，但卻帶來許多親朋好友與政商名流的讚賞和喜愛，也因其廚藝精湛，再加上翻玩短影音爆紅，如今更打造個人品牌，推出古早味拌麵產品。

    如何在80歲高齡還能成功，秘訣是什麼？文平嫂表示：「年紀不是學習的阻礙，要實踐活到老學到老的精神。」

    文平嫂除了以「發揚傳統文化，傳承家常美食」為精神創立了「文平嫂的灶咖」品牌，明（4）日將舉辦一場特別的感恩公益活動《文平嫂生日感恩會》，不收花籃改以代金認購文平嫂老來伴麵做公益，去幫助弱勢團體，文平兄、文平嫂感恩剛出社會第一位老闆、老闆娘，將有「洗腳」的感人畫面，感恩父母養育之恩長輩提攜之愛的中華孝道。

    文平嫂希望藉由品牌活動，分享自己的故事和經驗，鼓勵其他年長者和社會大眾，願意在任何年齡段都能夠追尋他們的夢想，並瞭解到老年人也能活得出自信的色彩。《文平嫂生日感恩會》活動8月4日下午14:30將在日月千禧酒店舉行。

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