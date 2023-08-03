為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園沒有同步放颱風假 張善政維基百科被改名「善變」

    桃園沒有和基北北同步放颱風假被罵爆，張善政表示，依照科學依據來決定。（記者鄭淑婷攝）

    桃園沒有和基北北同步放颱風假被罵爆，張善政表示，依照科學依據來決定。（記者鄭淑婷攝）

    2023/08/03 10:32

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕颱風假北北基桃不同調，今天北北基都放假，桃園仍正常上班上課，大批網友灌爆市長張善政臉書「說好的北北基同步呢」，維基百科一度被改名「張善變」，張善政今天上午受訪表示，基北北桃同步非唯一考量，颱風假放不放依照科學依據，桃市離放假還有一段距離，對網友們的各種意見都尊重。

    張善政表示，昨（2）日到台北市出席活動時，有表達盡量跟基北北桃同步做法，但這並不是唯一的考量，也要考量桃園實際風雨狀況，依據氣象局昨天傍晚的預測，今天桃園的風跟雨離停班停課標準還有一段距離，而卡努颱風並沒有登陸，擦邊球從北海岸而過，所以對於新北、桃園的影響是不一樣的，在權衡之下，還是決定要依照科學依據，既然離停班停課距離還相當大，桃園就不用停班停課，對於網友們的各種意見都尊重。

    張善政表示，過去很多颱風來襲的紀錄，很多縣市做了決定後，常發生停班停課結果是好天氣，或停班停課結果天氣不好，相信任何一個縣市首長做決定時，都有相當大的壓力；而雙北今天停班停課，居住雙北但在桃園上班的民眾，依勞基法規定是可以不用到桃園上班。

    張善政表示，從昨天深夜到今天上午為止，桃園的風跟雨都不明顯，希望這樣的現象可以持續，如氣象局預報未達停班停課標準，不要影響市民的生活。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    卡努颱風今明影響最劇 蔡英文、陳建仁赴災害應變中心緊盯
    2023/08/03 10:20

    卡努颱風今明影響最劇 蔡英文、陳建仁赴災害應變中心緊盯
    路樹不敵強風傾倒 人行道地磚也遭掀翻
    2023/08/03 10:14

    路樹不敵強風傾倒 人行道地磚也遭掀翻

    宜誠日日和 為您打造幸福的總和
    卡努來襲8/3停班課 新北18家急救責任醫院門診時段一次看
    2023/08/03 10:10

    卡努來襲8/3停班課 新北18家急救責任醫院門診時段一次看
    卡努颱風來襲！台鐵晚間6點前正常行駛 高鐵今日照常發車
    2023/08/03 09:53

    卡努颱風來襲！台鐵晚間6點前正常行駛 高鐵今日照常發車

    失智症前兆勿輕忽 腦部保養就靠他！
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播