桃園沒有同步放颱風假 張善政維基百科被改名「善變」

桃園沒有和基北北同步放颱風假被罵爆，張善政表示，依照科學依據來決定。（記者鄭淑婷攝）

2023/08/03 10:32

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕颱風假北北基桃不同調，今天北北基都放假，桃園仍正常上班上課，大批網友灌爆市長張善政臉書「說好的北北基同步呢」，維基百科一度被改名「張善變」，張善政今天上午受訪表示，基北北桃同步非唯一考量，颱風假放不放依照科學依據，桃市離放假還有一段距離，對網友們的各種意見都尊重。

張善政表示，昨（2）日到台北市出席活動時，有表達盡量跟基北北桃同步做法，但這並不是唯一的考量，也要考量桃園實際風雨狀況，依據氣象局昨天傍晚的預測，今天桃園的風跟雨離停班停課標準還有一段距離，而卡努颱風並沒有登陸，擦邊球從北海岸而過，所以對於新北、桃園的影響是不一樣的，在權衡之下，還是決定要依照科學依據，既然離停班停課距離還相當大，桃園就不用停班停課，對於網友們的各種意見都尊重。

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張善政表示，過去很多颱風來襲的紀錄，很多縣市做了決定後，常發生停班停課結果是好天氣，或停班停課結果天氣不好，相信任何一個縣市首長做決定時，都有相當大的壓力；而雙北今天停班停課，居住雙北但在桃園上班的民眾，依勞基法規定是可以不用到桃園上班。

張善政表示，從昨天深夜到今天上午為止，桃園的風跟雨都不明顯，希望這樣的現象可以持續，如氣象局預報未達停班停課標準，不要影響市民的生活。

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