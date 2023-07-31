竹女改隸陽明交大？ 校友要求解散工作小組、撤回同意決議

新竹女中校友團體呼籲校方撤回同意改隸陽明交大附中的程序，並解散工作小組進行討論。（照片取自臉書貼文）

2023/07/31 00:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕反對新竹女中改隸陽明交大附中的竹女校友團體今天在臉書粉專呼籲校方誠實說明「竹女實已正式同意改隸」，勿玩文字遊戲。同時反對改隸的連署3天已突破4000人，要求竹女校方應公佈6月30日的校務會議內容，同時停止工作小組的運作。

竹女校友提到，校方聲稱只是同意研議辦理後續改隸程序，並非已同意改隸。但實際上竹女6月30日校務會議正式通過研議辦理改隸的提案，實質意義是「竹女已正式同意改隸」。校友敦請竹女校方誠實說明，並公布06月30日校務會議紀錄，別再片面誤導師生與社會大眾。

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竹女校友指出，竹女是國立高中，是社會的公共財，公共事務討論應適時有效地揭露資訊。儘管陽明交大副校長已於1月19日竹女校務會議中說明改隸緣由與規劃，然而至6月30日竹女校務會議決議同意改隸前，僅校務會議與會者知情，期間5個多月未能就改隸一事獲得包括學生、教職人員、校友等相關各界廣泛、充分的討論。

反對改隸的連署團體也公佈7月28日發起連署以來，到30日連署已逾4000人，連署者包含在校生、學生家長和市民朋友，顯見校內、校外皆有對此決議的疑慮。校友呼籲竹女校方應公開6月30日校務會議以及之前工作小組會議決議，以昭公信。唯有資訊對等，才能有效對話。

此外，針對竹女校務會議正式通過提案，即是同意辦理改隸，而非僅同意研議、討論？

竹女校方聲稱「尚須由二校成立任務編組，擬訂『合作備忘錄』及『可行性、必要性及其效益評估報告』。校友指出，此說法頗有誤導之嫌，不僅未提竹女應該充分討論是否同意改隸，而是基於已經同意改隸的基礎，雙方繼續討論細節。

竹女校友呼籲校方撤回「同意改隸」之決議，重啟討論，因為校方未經廣泛討論，竟然就提案送校務會議並正式通過，讓校友很難接受。

同時呼籲校方「即刻解散現行『新竹女中改隸國立陽明交大附設中學』工作小組！未來若有任何併校議案，校方應於『校內』先行組成工作小組，並納入新竹女中學生代表（若干位）、家長會代表與校友代表」。

竹女校友表示，希望竹女校方傾聽外界聲音，以誠實、公開的態度，公布資料，並積極促進改隸議題的公共討論，方為教育表率。

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