為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    結褵66年保持生活小情趣 台南安定鑽石婚楷模互稱阿伯、阿姆

    安定區公所舉辦模範父親與鑽石婚的表揚。（記者吳俊鋒攝）

    安定區公所舉辦模範父親與鑽石婚的表揚。（記者吳俊鋒攝）

    2023/07/30 23:34

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南安定區鑽石婚楷模鄭金閩與鄭王順，辛苦務農，扶養1子4女長大成人，結褵迄今66年，幾乎不吵架，夫妻間仍保持生活小情趣，凡事幽默以對，現在還互稱阿伯（伯父）、阿姆（a-ḿ‧伯母），每天笑口常開，感情之好，羨煞街坊鄰居。

    安定公所今天舉辦模範父親表揚，區長李燿州逐一為13位各里推薦的得主頒獎，親友團獻花、合影，立委郭國文、副議長林志展，以及地方民代等都到場致賀，氣氛熱烈。

    現場也表揚3對結褵60年以上的鑽石婚楷模，包含港尾里87歲鄭金閩與89歲鄭王順夫婦、安加里86歲王金義與84歲王寮，還有中榮里80歲毛合良與82歲翁蜜。

    鄭金閩與鄭王順的婚齡最久，達66年，雙方當時以傳統的媒妁之言成親，相互扶持迄今，子女們都各有發展，老家平時僅夫婦倆居住，2人恩愛如昔，由於目前仍栽種胡麻，每天會一起「巡田水」，生活樸實卻甜蜜。

    媳婦陳乃慧透露，公公脾氣很好，為人隨和，看似對另一半言聽計從，其實是夫妻間的尊重，講話也很幽默，常逗婆婆開心，有他們自己的生活小情趣。

    為何現在會稱老伴「阿伯」，鄭王順笑說，是鄭金閩先叫她「阿姆」的；其實家裡重要的事情都由夫婿做主，遇到困難，相互體諒、打氣，「沒有過不去的」。

    鄭王順也提到，鄭金閩看起來「古意」，有時講話卻很有「笑果」，逗得2人都開心；夫婦倆50年前務農之餘，也開始榨製、販售麻油，含辛茹苦地養兒育女。

    由於產品很有口碑，客戶央求下，現在夫婦倆仍退而不休，委託廠商加工，代製麻油，鄭王順更會騎著機車外出送貨，身體健朗，老當益壯。

    安定區公所舉辦模範父親與鑽石婚的表揚。（記者吳俊鋒攝）

    安定區公所舉辦模範父親與鑽石婚的表揚。（記者吳俊鋒攝）

    頒獎典禮之前，安定區長李燿州先進行登革熱防治宣導。（記者吳俊鋒攝）

    頒獎典禮之前，安定區長李燿州先進行登革熱防治宣導。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    金門520幸福曬浪漫 69對金婚、鑽石婚爺奶走紅毯
    2023/05/20 21:34

    金門520幸福曬浪漫 69對金婚、鑽石婚爺奶走紅毯
    比鑽石婚還厲害 台南北門區表揚婚齡滿70年白金婚夫婦
    2022/10/15 17:05

    比鑽石婚還厲害 台南北門區表揚婚齡滿70年白金婚夫婦

    國際視野、友善校園與教育永續 長榮大學辦學創新局
    竹縣重陽敬老表揚 鑽石婚楷模盛裝登台好吸睛
    2022/10/02 19:34

    竹縣重陽敬老表揚 鑽石婚楷模盛裝登台好吸睛
    南市鑽石婚表揚張金柱、張溫儉結婚73年
    2022/10/02 13:16

    南市鑽石婚表揚張金柱、張溫儉結婚73年

    失智症前兆勿輕忽 腦部保養就靠他！
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播