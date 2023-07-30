結褵66年保持生活小情趣 台南安定鑽石婚楷模互稱阿伯、阿姆

安定區公所舉辦模範父親與鑽石婚的表揚。（記者吳俊鋒攝）

2023/07/30 23:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南安定區鑽石婚楷模鄭金閩與鄭王順，辛苦務農，扶養1子4女長大成人，結褵迄今66年，幾乎不吵架，夫妻間仍保持生活小情趣，凡事幽默以對，現在還互稱阿伯（伯父）、阿姆（a-ḿ‧伯母），每天笑口常開，感情之好，羨煞街坊鄰居。

安定公所今天舉辦模範父親表揚，區長李燿州逐一為13位各里推薦的得主頒獎，親友團獻花、合影，立委郭國文、副議長林志展，以及地方民代等都到場致賀，氣氛熱烈。

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現場也表揚3對結褵60年以上的鑽石婚楷模，包含港尾里87歲鄭金閩與89歲鄭王順夫婦、安加里86歲王金義與84歲王寮，還有中榮里80歲毛合良與82歲翁蜜。

鄭金閩與鄭王順的婚齡最久，達66年，雙方當時以傳統的媒妁之言成親，相互扶持迄今，子女們都各有發展，老家平時僅夫婦倆居住，2人恩愛如昔，由於目前仍栽種胡麻，每天會一起「巡田水」，生活樸實卻甜蜜。

媳婦陳乃慧透露，公公脾氣很好，為人隨和，看似對另一半言聽計從，其實是夫妻間的尊重，講話也很幽默，常逗婆婆開心，有他們自己的生活小情趣。

為何現在會稱老伴「阿伯」，鄭王順笑說，是鄭金閩先叫她「阿姆」的；其實家裡重要的事情都由夫婿做主，遇到困難，相互體諒、打氣，「沒有過不去的」。

鄭王順也提到，鄭金閩看起來「古意」，有時講話卻很有「笑果」，逗得2人都開心；夫婦倆50年前務農之餘，也開始榨製、販售麻油，含辛茹苦地養兒育女。

由於產品很有口碑，客戶央求下，現在夫婦倆仍退而不休，委託廠商加工，代製麻油，鄭王順更會騎著機車外出送貨，身體健朗，老當益壯。

安定區公所舉辦模範父親與鑽石婚的表揚。（記者吳俊鋒攝）

頒獎典禮之前，安定區長李燿州先進行登革熱防治宣導。（記者吳俊鋒攝）

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