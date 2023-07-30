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    南極海冰面積又創新低！ 科學家：今年異常情況恐百萬年一遇

    科學家發現，南極海冰已少到史無前例的數量，與2022年相比面積又縮小了約160萬平方公里。（路透資料照）

    科學家發現，南極海冰已少到史無前例的數量，與2022年相比面積又縮小了約160萬平方公里。（路透資料照）

    2023/07/30 23:00

    〔即時新聞／綜合報導〕北半球各地今夏屢見破紀錄的可怕高溫，南半球同時也有一項可怕的氣候紀錄被打破。科學家發現，南極海冰已少到史無前例的數量，今年異常的情況恐怕數百萬年才會發生一次。

    根據《CNN》報導，南極海冰的數量每年二月底（南極大陸的夏季）會降至最少，並在此時重新積聚，但科學家最近觀察到異常情況，今年的海冰面積不但沒恢復到預期範圍，還比2022年冬季創下的最低紀錄少約160萬平方公里。

    根據美國國家冰雪數據中心（NSIDC）的數據顯示，南極冰面積今年出現破紀錄新低，與1981年至2010年的平均面積比較後，甚至少了260萬平方公里，幾乎等於一個阿根廷。科學家表示，今年的情況「超乎尋常的異常」，恐怕數百萬年才會發生一次。

    自2016年以來，科學家就觀察到南極的海冰量開始急劇下降，並指出氣候變化可能是海冰消失的主要因素。也有冰川學家表示，全球暖化造成南極周圍的西風出現變化是一大原因，南極恐怕已經無法恢復到以前的狀態。

    南極的海冰非常重要，有助於調節地球的溫度，一旦消失不僅影響到人類，也將波及野生動物，包括依賴海冰生活的企鵝、海豹，甚至作為鯨魚食物的磷蝦也會變少，恐造成整個食物鏈的危機。

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