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    地方反對柳科建焚化爐 南市府：興建經費尚無著落

    柳營科技工業區暨環保科技園區規劃興建焚化爐，今舉辦說明會，數百民眾出席，表達強烈反對立場。（記者王涵平攝）

    柳營科技工業區暨環保科技園區規劃興建焚化爐，今舉辦說明會，數百民眾出席，表達強烈反對立場。（記者王涵平攝）

    2023/07/30 17:22

    〔記者王涵平／台南報導〕柳營科技工業區暨環保科技園區規劃興建焚化爐，今舉辦說明會，數百民眾出席，表達強烈反對立場。南市經發局長林榮川表示，目前僅通過環差評估，興建經費尚無著落，地方反對興建的聲音將帶回研議。

    2013年開發設置的柳營科工區，面積約245公頃，目前有74家廠商進駐，48家營運中，涵蓋化學材料製造、塑膠、機械、電子、紡織、食品、藥品、化學製品與金屬製品業，園區事業廢棄物每日30多公噸採委外處理，計畫興建焚化爐，環保署今年5月通過環差評估，焚化爐日處理量約80公噸。

    林榮川表示，原訂8月中至8月底在地方舉辦公聽會，但近來網路陸續傳出反對興建的訊息，且拜訪地方後，多位里長也都表達反對立場，因此應地方要求在今日出席說明會，聽取民眾的意見。

    有民眾表示，柳科設立後產生空污問題，長期以來已難忍受，現在又要興建焚化爐，擔心再度造成空污，或農產遭污染的問題，希望市府選擇在遠離住宅區的偏僻地方興建，堅決反對焚化爐設置。

    南市經發局表示，市府承諾將傾聽居民心聲，並以最高標準把關，評選出優質廠商遵守環評承諾事項並引進最新技術降低空氣污染。

    柳營科技工業區暨環保科技園區規劃興建焚化爐，今舉辦說明會，數百民眾出席，表達強烈反對立場。（記者王涵平攝）

    柳營科技工業區暨環保科技園區規劃興建焚化爐，今舉辦說明會，數百民眾出席，表達強烈反對立場。（記者王涵平攝）

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