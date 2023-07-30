與市長有約 中市逾400位模範父親與盧秀燕合照

中市今年表揚700位模範父親，今天400多位與盧秀燕合照。（記者蘇金鳳攝）

2023/07/30 14:31

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市社會局今年共表揚700多位模範父親，今天有400多位模範父親與中市盧秀燕合照，還送給每一位父親一個蛋糕，盧秀燕表示，爸爸像一座山，要養家糊口、教養孩子、為孩子解決問題，非常辛苦，因此透過今天的表揚，表達對父親的感謝。

社會局致贈給每一位模範父親「父德堪欽」，也在今（30）日於市府集會堂舉辦「模範父親與市長有約」合照活動。

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盧秀燕表示，台中市有625里，今年有700多位的模範父親獲，因為有的模範父親年事已高或者是較遠的地區，便就近在區公所表揚，謝謝辛苦的爸爸們。

盧秀燕表示，這次表揚有2位年齡最高都是95歲，還有1位聽障的模範爸爸，每一位爸爸都有感人的故事。

西區67歲模範父親吳學孟，幼時因病喪失聽力，在沒有專業特殊教育的年代，走出一條藝術創作之路，不僅獲得多項國內書畫比賽獎項，舉辦個人水墨創作展，更在手語教學上不遺餘力，曾榮獲第34屆金鐘獎教育文化節目「最佳主持人獎」榮譽，為第1位獲此獎項之聽障人士。

大安區76歲模範父親顏金堂，為協助家計，小學畢業後便跟隨父親從事木工工作，後來轉從事機械生產，發明電扇轉速控制器獲得專利，研發食品恆溫烘乾技術也在業界建立優良口碑。顏爸爸平時熱心公益，受鄰里敬重，也將自己的敬業與衝勁傳承給子女。

住在南區模範父親的林鵬儀73歲，從事重機械零件買賣工作數10年，長期投身慈善服務，擔任宮廟董事長期間捐助救護車，辦理許多公益活動幫助弱勢家庭，108年獲選好人好事代表，子女們深受爸爸影響，也為社會貢獻一己之力。

中市今年表揚700位模範父親，今天400多位與盧秀燕合照。（記者蘇金鳳攝）

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