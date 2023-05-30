年薪破百萬！情趣用品店誠徵體驗員 工作內容竟讓老司機怕爆！

台北情趣用品店近日PO出徵才啟事，內容引發網友熱議。（圖取自情趣夢天堂Toys臉書專頁）

2023/05/30 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕近日網上出現一份徵才啟事引發熱烈討論，台北市一家情趣用品店徵求「體驗員」，雖然開出年薪破百萬的優渥待遇，但「超硬核」的工作內容卻讓大批網友直呼吃不消！

位於台北的一家情趣用品店，26日透過臉書粉專發布誠徵「情趣用品體驗員」啟事，稱該工作屬全職，有週休二日，月領10萬至15萬，可面議。業者開出應徵條件諸如「年滿18歲」、「具良好文筆」、「勃起後長度大於16公分」。

請繼續往下閱讀...

工作內容包括「試用情趣用品」、「撰寫體驗感想文」、「需藉由自身體驗協助採購選品，把關商品品質」等。其中在「試用情趣用品」方面，業者表示會有多種類型產品需要體驗，「不可因個人恐懼等因素拒絕體驗」。

業者也要求，體驗員「每天需體驗至少10款飛機杯」、「每個月需體驗至少200個商品」、「完成200篇體驗感想文」、「體驗每款商品皆需在30秒內達到射精以恢復精力保持體驗公平性」、「有特殊需要需持續1小時不射」、「不可使用禁藥」、「射完不會進入聖人模式」。

此外，該工作還有獎金制度，例如「每天的第10次射精量大於3c.c.額外獎勵5,000元」、「體驗特殊產品每款額外獎勵2,000元」、「射完不會進入聖人模式，與同事相處和諧者每月獎勵10000元」。

雖然該工作待遇優渥，但「超硬核」的工作內容還是讓不少老司機直呼吃不消，「錄取一個禮拜內絕對精盡人亡」、「一天要出來10多次，這風吹就勃起的16歲也做不到啊」、「如果徵到人了拜託公告一下，我很好奇這世上到底有沒有這種神人」、「有這條件早就應徵男優了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法