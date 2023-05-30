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    高雄鳳山溪浮現大量死魚 撈除1200隻共600公斤

    高雄鳳山溪浮現大量死魚。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳山溪浮現大量死魚。（記者陳文嬋攝）

    2023/05/30 20:42

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市鳳山溪今天浮現大量死魚，市府派員打撈了1200隻魚屍，共600公斤；大寮區大寮圳第二幹排也撈除100多隻魚屍。環保局稽查上游事業單位未查獲不法，採水檢驗未發現異常，但水質溶氧量偏低，研判高溫炎熱所致，造成魚群缺氧死亡。

    守護大東公園協會理事長林南勝今天發現，鳳山區鳳山溪出現大量死魚，北門里河川巡守隊據報到場巡查，發現死魚分別擱淺於沿岸及溪面，從大智陸橋到大東橋河段大約1.3公里，大多是吳郭魚，長約10到25公分，還有許多魚載浮載沉，不斷浮出水面大口呼吸。

    水利局與環保局派員打撈一整天，在沿線布設攔污索，總計撈除1200隻魚屍，總重量達600公斤，清除垃圾540公斤；農田水利署高雄管理處也在大寮區大寮圳第二幹排撈除100多隻魚屍。

    環保局人員據報到場，採集水樣檢驗，均發現溶氧量偏低，且水溫偏高情形，但水質並無異常，同步稽查兩地上游及沿線事業單位，均未發現有排放廢水致污染水體情事。今年比往年更乾旱，加上該區域一期稻作已收割完成，缺乏農業灌溉用水挹注川流量，致流量少、水位低，加上連日高溫炎熱，造成水溫偏高，水中溶氧過低，導致魚群缺氧死亡。

    環保局說，鳳山溪上游屬水污染管制區，只要在公告管制區內有污染水體行為者，不論是個人或工廠，均可依水污法第30條規定開罰，最重可罰300萬元，呼籲民眾勿以身試法。

    鳳山溪浮現大量死魚。（記者陳文嬋攝）

    鳳山溪浮現大量死魚。（記者陳文嬋攝）

    鳳山溪浮現大量死魚。（記者陳文嬋攝）

    鳳山溪浮現大量死魚。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳山溪大智陸橋到大東橋河段浮現大量死魚。（記者陳文嬋攝）

    高雄鳳山溪大智陸橋到大東橋河段浮現大量死魚。（記者陳文嬋攝）

    市府派員打撈魚屍。（記者陳文嬋攝）

    市府派員打撈魚屍。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鳳山溪浮現大量死魚，市府派員打撈了1200隻魚屍，共600公斤。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鳳山溪浮現大量死魚，市府派員打撈了1200隻魚屍，共600公斤。（記者陳文嬋攝）

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