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    運安會點名中捷事故2點急需改善 中市議員：將啟動議會調查權

    運安會點名中捷事故有兩安全點需及時改善，中市議員表示，將啟動議會調查權。（市府提供）

    運安會點名中捷事故有兩安全點需及時改善，中市議員表示，將啟動議會調查權。（市府提供）

    2023/05/30 19:22

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中興富發建案工地塔吊吊臂從高空掉落台中捷運軌道、列車後撞上釀1死10傷，國家運輸安全調查委員會今公佈重大鐵道事故調查期中安全通告，認為有2項安全議題「亟需及時改善」；台中市議員江肇國怒批，市府還敢說沒有責任嗎？將啟動議會調查權，在議會組調查小組找出真相。

    運安會調查期中安全通告指出，依目前蒐集到之資料認為有2項安全議題亟需及時改善，包括1. 捷運沿線建築工程施工過程，針對施工機具與材料侵入捷運淨空包絡線影響捷運列車運轉，並無有效之風險管控措施。2. 台中捷運為無人駕駛捷運系統且屬專有路權，並無針對大型異物入侵設有預警偵測系統，難以避免列車撞及大型異物而造成人員傷亡及列車損害之事故。

    台中市議員江肇國對此表示，台中市政府難道還敢說沒有責任嗎？從運安會的提醒，已能知道台中市政府以及中捷公司，事前對於整個中捷安全的把關完全不足，從台中市長盧秀燕到台中捷運公司，對這起事故的責任歸屬，完全避重就輕。

    江肇國指出，這個案件有太多的疑點，至今卻還是得不到市府完整的答案，將會啟動市議會的調查權，在議會籌組調查小組找出真相。

    市議員黃守達也說，中捷事故釀死傷，台中市長盧秀燕在5月12日宣佈成立調查小組，由副市長擔任召集人，但事故發生20天了，一切靜悄悄，無人知曉這個調查小組怎麼進行。

    台中市交通局長葉昭甫指出，事件發生後，市府各局處及中捷公司均就SOP等進行檢討，包括檢視過去未思考過的包括捷運系統、員工應變等，均有檢討改進之處，另針對沿線公安、工安如何加強安全巡查機制，也已跟都發局等單位，就審查制度或巡查加強，市府會儘快提出精進改善作為。

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