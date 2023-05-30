運安會調查中捷事故2點急需改善 中市交通局：儘快提改善作為

中捷事列車撞上掉落吊臂釀1死10傷，人權學者林淑雅不幸罹難。（市府提供）

2023/05/30 19:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中興富發建案工地塔吊吊臂從高空掉落台中捷運軌道、列車後撞上釀1死10傷，國家運輸安全調查委員會今公佈重大鐵道事故調查期中安全通告，指出，依目前蒐集到的資料認為有2項安全議題「亟需及時改善」，包括捷運沿線建築工程施工過程，針對施工機具與材料侵入捷運等影響捷運列車運轉，並無有效風險管控措施，也無針對大型異物入侵設有預警偵測系統，難以避免列車撞及大型異物而造成人員傷亡及列車損害事故。

台中市交通局長葉昭甫指出，事件發生後，市府各局處及中捷公司均就SOP等進行檢討，包括檢視過去未思考過的包括捷運系統、員工應變等，均有檢討改進之處，另針對沿線公安、工安如何加強安全巡查機制，也已跟都發局等單位，就審查制度或巡查加強，市府會儘快提出精進改善作為。

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中捷事故5月10日發生後，運安會即成立調查小組，今運安會公佈調查期中安全通告，指出，事故正進行調查，對於可能的肇因尚未有結論，但依目前蒐集到之資料認為有2項安全議題亟需及時改善，包括1. 捷運沿線建築工程施工過程，針對施工機具與材料侵入捷運淨空包絡線影響捷運列車運轉，並無有效之風險管控措施。2. 台中捷運為無人駕駛捷運系統且屬專有路權，並無針對大型異物入侵設有預警偵測系統，難以避免列車撞及大型異物而造成人員傷亡及列車損害之事故。

運安會並提出調查期中安全改善建議，建議中央及地方主管機關針對可能影響大眾捷運行車安全之工程施工作業，建立更為縝密之管理法規，督導業者自主檢查並落實監管作為；另建議無人駕駛捷運系統營運單位擬定異物入侵軌道之預警及應變措施，以輔助第一線人員得即時應變處理。並請監理機關要求營運單位評估裝置主動式異物入侵偵測系統之可行性，以避免列車因撞及異物造成危險事故。

葉昭甫指出，不樂見事件發生，也不應該發生，針對中捷安全目前已透過系統及人員管理等加強優化，包括先推出如讓月台上的保全人員或隨車人員能第一時間中止月台門、列車門關上，阻止列車開動等短期措施，另已與市府相關部門研議如何更精進捷運沿線工安及公安等安全機制。

運安會公佈中捷事故調查期中通告，認有兩安全議題「亟需及時改善」。（圖：拮自運安全網站）

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