中捷事故「2問題急需改善」 運安會發布期中安全通告

中捷事故運安會發現2問題急需改善，今發布期中安全通告。（資料照，民眾提供）

2023/05/30 19:09

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台中捷運今年5月10日發生軌道外的建案工程，塔式吊車的吊臂從高空掉落軌道，導致捷運列車撞擊造成1死10傷。國家運輸安全調查委員會執行長蘇水灶表示，已初步發現施工機具與材料侵入捷運淨空無有效風險管控措施、中捷沒有針對大型異物入侵設有預警偵測系統等安全議題需要及時改善，今（30）日發出期中安全通告。

蘇水灶表示，目前事故原因尚未判定，但每件事故調查案動輒需要半年、一年的時間，為避免改善建議緩不濟急，每當有發現需要及時改善事項，就會發布期中安全通告，提醒相關單位進行改善。

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運安會指出，捷運沿線建築工程施工過程，針對施工機具與材料侵入捷運淨空影響列車運轉，並無有效風險管控措施。建議中央及地方主管機關，針對可能影響大眾捷運行車安全之工程施工作業，建立更為縝密管理法規，督導業者自主檢查並落實監管作為。

中捷為無人駕駛捷運系統且屬專有路權，並無針對大型異物入侵設有預警偵測系統，難以避免列車撞及大型異物而造成人員傷亡及列車損害。運安會建議無人駕駛捷運系統營運單位，擬定異物入侵軌道預警及應變措施，以輔助第一線人員得即時應變處理；另請監理機關去要求營運單位，評估裝置主動式異物入侵偵測系統可行性，以避免列車因撞及異物造成危險事故。

除期中安全通告之外，運安會也同步發布中捷事故初步調查報告，說明事故發生的情況，及人員死傷、設備受損情況，以及目前調查的進度。蘇水灶表示，預計在事故發生半年後（今年11月）發布事實資料報告，事故發生一年後發布最終調查報告。

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