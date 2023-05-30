全國音樂、舞蹈、創意戲劇比賽 宜蘭囊括54項特優

宜蘭縣在全國音樂、舞蹈、創意戲劇比賽，囊括多個特優，縣府舉辦表演藝術競賽表揚。（記者蔡昀容攝）

2023/05/30 19:37

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣在全國學生音樂比賽、舞蹈比賽、創意戲劇比賽，分別獲39項、12項、3項特優，大放異彩，縣府今辦表演藝術競賽表揚。

全國學生音樂比賽團體項目，宜蘭縣28校53隊，拿下27項特優，其中凱旋國中參加國中團體B組「直笛合奏」、「國樂合奏」及「絲竹室內樂合奏」，黎明國小參加國小團體B組「國樂合奏」及「絲竹室內樂合奏 」，皆獲特優，成績斐然。

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個人項目，宜縣共56位選手，12位獲特優，其中宜蘭高中林琪樺、宜蘭高商黃博宏、慧燈高中莊育愷及國華國中簡瑀辰分別拿下「阮咸獨奏-高中職B組」、「低音號獨奏-高中職B組 」、「琵琶獨奏-高中職B組 」、「箏獨奏-國中B組 」特優第一名。

全國學生舞蹈比賽團體項目，宜蘭縣拿8項特優，其中羅東國中參加國中A團體組「古典舞」、「民俗舞」及「現代舞」皆獲特優；個人項目4位獲特優，其中蘭陽女中卓思妤、潘羿瑾及陳宥寧，分別拿下高中職「古典舞」、「民俗舞」及「現代舞」特優第一名。

全國學生創意戲劇比賽，宜縣7校參賽，3校獲特優，分別是復興國中「舞台劇類」、文化國中「現代偶戲類手套偶戲組」、孝威國小「傳統偶戲類布袋戲組」。

縣長林姿妙說，謝謝各校指導教師的辛勞，和所有家長對孩子的支持和陪伴，縣府也肯定所有孩子平時的努力，創造如此優異的表現。

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